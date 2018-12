Xornadas clínicas de produción de leite no norte de Portugal

A Asociación de Estudantes de Medicina Veterinaria da Universidade de Tras os Montes organiza o 15 e o 16 de febreiro as primeiras xornadas clínicas de produción de leite, que terán lugar en Povoa do Varzim, no Espaço Agros. A actividade, que ten un custo de inscripción que oscila entre os 30 e os 45 euros, conta co programa que se detalla embaixo.

As xornadas portuguesas desenvolveranse na semana previa a Cimag-Gandagro, a gran cita do sector gandeiro do noroeste, que se desenvolverá en Silleda, no recinto feiral da Semana Verde, do 21 ó 23 de febreiro.