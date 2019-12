A Asociación Terras de Valcarce, en colaboración co Sindicato Labrego Galego, organiza para o vindeiro martes, 17 de decembro, en Ordes (A Coruña), unha “Xornada sobre xestión de pastos”.

A xornada, que conta co apoio financeiro da Deputación da Coruña, celebrarase a partir das 16:00 horas no local do Sindicato Labrego, na Rúa Alfonso Senra, 117.

Máis información nos teléfonos 981 682 908 e 649 886 267 ou enviando un correo a [email protected]