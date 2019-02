Xornada este venres en Ordes sobre os cambios no uso de antibióticos en vacún de leite

Data inicio: 01/03/2019

Data fin: 01/03/2019

Lugar: Casa da Cultura, Rúa de Galicia, Ordes, España

As ADSG de Frades e de Mesía organizan este venres, 1 de marzo, os seus IV Encontros Gandeiros, centrados este ano nos cambios no uso de antibióticos en vacún de leite e na recollida de datos e interpretación do estado sanitario dunha gandería.

A xornada é aberta a todos os profesionais do sector interesados no tema e celebrarase na Casa da Cultura de Ordes, en horario de 10:30 a 13:30 horas.

Velaquí o programa: