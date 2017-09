Vídeos da colleita de millo forraxeiro en Galicia

O ensilado de millo forraxeiro en Galicia avanza a bo ritmo e cunhas previsións que apuntan a que será unha boa colleita, aínda que menor que as previsións iniciais debido fundamentalmente á seca e á forte calor e ao vento do nordés da semana do 15 de agosto.

As choivas destes días están a permitir unha certa recuperación do cultivo, sobre todo da mazaroca. A maioría das explotacións gandeiras consultadas teñen previsto ensilar ao longo destes próximos 15 días. As previsións iniciais estimaban un incremento da produción de arredor dun 20% respecto ao pasado ano, pero haberá que agardar ao remate da colleita para confirmalo.

Ofrecemos a continuación unha escolma de vídeos dalgunhas das ganderías e cooperativas que están a traballar no ensilado:

Ganxabar (Xallas e Barcala):

Cobideza:

Gandería Sar SC (Touro):

Gandería Devesa Langueirón SC (Ponteceso):

Manuel Iglesias sementando xa a pradeira de inverno (Santa Comba):

Galería fotográfica do ensilado do millo este ano en Galicia:

Ensilando en Gandería Devesa Langueirón SL , en Ponteceso