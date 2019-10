Vídeo e imaxes do ensilado do millo en Galicia 2019

A piques de rematar a campaña de ensilado do millo en Galicia ofrecemos un vídeo e imaxes da que é hoxe en día a principal tarefa agrícola no agro galego, tanto polo número de maquinaria como de persoas que mobiliza.

En xeral a valoración da colleita é boa, incluso mellor do previsto ao comezo de campaña, xa que as choivas de xullo e agosto permitiron que a planta se mantivera verde, con bo estado sanitario, até ser picada e que as espigas fosen de maior tamaño, malia que a altura das plantas en xeral é menor.