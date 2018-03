As últimas Xornadas Técnicas de Vacún de Leite de Seragro tiveron como ponente estrela ao veterinario Javier Liste Pose. No seu “Amodiño, ao ritmo da vaca” explicou de forma sinxela e práctica como mover unha vaca dentro do establo.

Este é o vídeo onde explica as claves para mover con xeito unha vaca: