Vídeo: Así arrasan os xabaríns os cultivos dos agricultores en Galicia

O aumento das poboacións de xabarín nos últimos anos, xunto ao abandono da terra no rural, está provocando que os cada vez menos agricultores e gandeiros que quedan activos soporten eles sós os importantes estragos que produce esta fauna salvaxe.

Para ilustrar esta problemática e sensibilizar á opinión pública, o Sindicato Labrego Galego organizou este martes dúas visitas a granxas afectadas polos ataques do xabaril no concello da Estrada. A problemática repítese en toda Galicia, onde o aumento da fauna salvaxe (xabaríns, lobos e corzos) dificulta cada vez máis o traballo da xente que quere vivir do cultivo da terra e do pastoreo.

A primeira gandería que se visitou foi a de Xosé Manuel Gestoso, un gandeiro de Santeles que calcula que de momento das 30 hectáreas de millo que plantou, 3 xa foron arrasadas polas mandas de xabaríns. “Imos ter que abandonar as explotacións. Así, non damos vivido”, queixouse Xosé Manuel.

Como solución defende que diante dunha denuncia de ataques ou presenza de xabarís, “a Xunta debería actuar de oficio e con carácter de urxencia: permitir batidas, trasladalos de lugar, o que eles queiran, pero solucionar o problema, non mirar para outro lado”.

Preto de alí, na parroquia de Codeseda (A Estrada), a granxa de Rosa Basteiro sufriu danos semellantes, pero no seu caso ampliados aos prados de herba, nos que fozaron unha grande área xunto ás vivendas. En canto ao millo, de nada lle serviu ter as plantacións arrodeadas cun pastor eléctrico dobre: os xabarís accederon igual. A pesares dos estragos, este ano vai tendo sorte, pois en anteriores ocasións ten chegado a perder varias hectáreas de pasteiros coa herba lista para ensilar e mesmo leiras de patacas a carón da casa. “A Administración fai ouvidos xordos ás nosas queixas e sentímonos totalmente indefensos”, laiouse Rosa.

En canto ás axudas, Rosa solicitou compensacións da Xunta hai dous anos, cando o xabaril lle estragou a metade dunha finca. “Cumprimos todos os requisitos e rexistramos a solicitude en prazo pero, a día de hoxe, aínda non tivemos contestación”, denunciou.