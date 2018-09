Vantaxes do sistema de procesado de millo “Shredlage®”

Achégase o momento do ensilado do millo, a principal forraxe nas granxas de vacún de leite. Javier López Álvarez, de KEMIN, fálanos das vantaxes do “Shredlage®”, unha tecnoloxía que incorporan cada vez máis colleitadoras...

A tecnoloxía “Shredlage®” permite un procesado diferente do millo durante a colleita e estase a implantar en cada vez en máis colleitadoras. Javier López Álvarez, responsable de ruminantes de Kemin para España e Portugal, explicou na Xornada Fedna-ANEMBE de nutrición de gando vacún en que consiste esta tecnoloxía e que vantaxes supón.

Este tipo de procesado do millo foi inventado en Estados Unidos en 2009 por Roger Olson e Ross Dal e instálase en 3 máquinas Claas. En 2015 xa había aproximadamente 250 máquinas con Shredlage.

En 2016 chega esta tecnoloxía a Europa. Como mostra do seu éxito no procesado de forraxes, o pasado ano máis do 10% das vacas de Estados Unidos foron alimentadas con esta tecnoloxía.

O sistema “Shredlage®” créase co obxectivo de solucionar as limitacións de procesadores de millo convencional. Principalmente:

– O procesado ou rotura do gran é mellorable, isto agrávase cando se trata de conseguir un tamaño de partícula de talos e follas maior e cando o millo cultívase moi seco.

– Con tamaños de partícula grandes diminúe a superficie de ataque das bacterias ruminais, co que se limita a dixestibilidade e a capacidade de inxesta.

– Por último, a medida que se aumenta o tamaño de picado redúcese a compactación no silo, e aumenta o risco de contaminación por fungos. Isto debe ser tido en conta especialmente en silos sen paredes e con plantas secas.

Diferenzas entre unha procesadora de millo convencional e unha Shredlage®:

O sistema “Shredlage®” presenta importantes diferenzas respecto dun sistema de procesado convencional, permitindo que a materia vexetal, a parte de ser cortada, tamén sexa rasgada, imitando ao movemento de mastigación dun ruminante, permitindo con iso unha maior dixestibilidade da forraxe.

Modo de acción procesador Shredlage® :

¿É máis caro o sistema de procesado Shredlage®?

Segundo explicou Javier López, os datos económicos básicos de Shredlage® son:

– Custo do procesador: 30.000 €

– Gasto gasoil: Aproximadamente, 8 l/h máis que o convencional

– Incremento de gasto horario por combustible e outros gastos: 25 euros/por hora

– Custo procesado: 1,5 a 2 euros por tonelada máis que o convencional

– Recomendación: Cambio do primeiro rodillo cada 40.000 – 50.000 toneladas e o segundo a 60.000 – 70.000 toneladas.

¿Obtéñense maiores rendementos por animal co millo procesado mediante Shredlage®?

A pregunta clave é se o silo de millo procesado mediante Shredlage produce uns maiores rendementos na vaca, que compensen estes custos maiores.

A este respecto, o responsable de ruminantes para España e Portugal de KEMIN, citou as conclusións do estudo “Efecto do millo Shredlage® sobre a produción en lactación e a dixestibilidade do amidón no tracto dixestivo en vacas de leite”, realizado na Universidade de Wisconsin (Estados Unidos), por Vanderwerff LM1, Ferraretto LF1, Shaver RD2.

1)Dixestibilidade ruminal do amidón (%):

A dixestibilidade do silo de millo procesado mediante Shredlage® é un 17% maior que en convencional ás 12 horas da inxesta e un 7% maior ás 24 horas.

2)Dixestibilidade do amidón (%):

En canto á dixestibilidade do amidón tamén se observan diferenzas de até 2 puntos entre o silo de millo procesado:

3) Inxesta de materia seca e nutrientes:

A inxesta de materia seca e nutrientes tamén se incrementa algo máis de 1 punto co sistema Shredlage:

4) Produción:

En canto a produción de leite, o estudo da Universidade de Wisconsin tamén revela un incremento tanto en quilos de leite producido como en graxa, e unha leve baixada na proteína:

5) Avaliación da calidade do procesado do gran:

Segundo os datos do laboratorio de análise de forraxes Dairy One, a tecnoloxía Shredlage® permite unha mellor calidade de rotura do gran, con catro puntos máis (62%) que logra a condición de adecuado. É dicir, con entre un 50 e un 70% do amidón que pasa a través dun tamiz de 4,75 mm.

Máis información nesta ligazón sobre como medir de forma fácil a calidade de picado dun silo de millo: http://www.campogalego.com/leite/e-clave-que-os-gandeiros-logren-forraxes-moi-dixestibles-e-con-baixa-lignina/

Resumo de 22 estudos sobre Shredlage®:

Como síntese dos estudos realizados, Javier López fixo referencia ao estudo de Mike Hutjens, da Universidade de Illinois, o que realizou un resumo das conclusións de 22 estudos realizados sobre o sistema Shredlage®.

Os resultados son:

– 0,5 kg máis de leite ao día con Shredlage (os estudos varían entre -0,5 a +1,68 kg)

– 0,5 kg máis de inxesta de materia seca (-1,4 a +1,5)

– 0,08% máis de graxa en leite

– 0,9 kg máis de leite corrixido (ECM)

– Maior densidade na masa de silo

– Estabilidade aeróbica similar

– Aumento de dixestibilidade do amidón

Consellos prácticos en formulación con Shredlage®: 1) Variación nos axustes da máquina en función das condicións de colleita: Segundo a porcentaxe de materia seca do millo deberase variar a distancia entre os rodetes para conseguir o mesmo tamaño de partícula, de ao redor de 2,6 mm. Velaquí unha táboa resumen: 2) Evitar cortes longos – próximos a 30 mm – nos seguintes casos: – Millos secos ou cun Stay Green deficiente

– En dietas con altas cantidades doutras forraxes longas

– En dietas con grandes cantidades de silo de millo

– En racións cun % de humidade menor do 45% 3) Manexo do silo e equilibrio da ración: Debido a unha mellor calidade de procesado debemos ter en conta varios factores: – Á hora de formular unha dieta, considerar que existe un maior aproveitamento do amidón no tracto intestinal. Importante en dietas con alto contido en amidón. – Cun tamaño de partícula menor prodúcese un aumento da dixestión do amidón no rume e unha maior velocidade de escape ruminal. Vixiar risco de acidose. – En silos de apertura temperá teremos en conta que a matriz de prolamina é atacada máis rapidamente. Conclusións sobre o Shredlage®: Javier López conclúe que a utilización do millo procesado mediante Shredlage® é interesante nos seguintes casos: – Opción interesante se a explotación ten que comprar forraxe ou ten gran cantidade de millo e non pode utilizalo pola baixa efectividade da fibra. “Se non se dan estes condicionantes as vantaxes que ofrece este sistema son moito máis limitadas”, conclúe o responsable de Kemin. – “Antes de elixilo debemos avaliar o interese na nosa granxa, pois Shredlage® é unha ferramenta, nunca unha solución universal”, engade. – Se nos decidimos a usar Shredlage® pola súa calidade de procesado do gran debemos analizar cal é a calidade do noso procesado actual e se estamos a esgotar todas as posibilidades que este nos ofrece. – Exploraremos a nosa marxe de mellora actual respecto de: – Dixestibilidade do amidón

– Tempo de ensilado

– Límite do noso procesador

– Humidade do gran, etc. – Unha vez decidido dar o paso a Shredlage® debemos analizar finalmente a lonxitude de corte ideal para a dieta que queremos implementar. – Shredlage® ofrécenos a posibilidade de aumentar a cantidade de silo de millo na dieta en substitución doutras forraxes. – Deberemos ter en conta as características da fibra do millo e a cinética da dixestión do amidón. “A medida que aumentamos a porcentaxe de silo de millo na dieta debemos ser máis rigorosos coas análises, xa que calquera imprecisión cobrará maior importancia”, conclúe Javier López.

