Un seminario analizará en Santiago a especialización en vacún de leite de Galicia e de Europa

O grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural (Histagra) da Universidade de Santiago de Compostela organizará o próximo venres, 15 de decembro, un seminario sobre “Da innovación campesiña a un modelo de especialización leiteira baixo a Revolución Verde: Europa no século XX”.

Neste encontro, que terá lugar na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela, diversos expertos galegos, españois e europeos analizarán como Galicia e Europa se foi especializando na gandería de vacún de leite ao longo do pasado século.

Programa do seminario:

Mañá (9:00 – 13:15)

Apertura:

Lourenzo Fernández Prieto e Daniel Lanero Táboas (Grupo de Investigación HISTAGRA – Univ. de Santiago de Compostela)

Ponencias:

9:00-9:15 David Simón Lorda (Dr. en Medicina) e Mª Luisa Rúa Domínguez (Lda. en Químicas): “La Gota de Leche, el Laboratorio Municipal y el Instituto Provincial de Higiene (Ourense – Galicia, 1910 – 1936)”

9:15-9:30 Diego Conde Gómez (Dr. en Veterinaria): “Transformaciones higiénico – sanitarias derivadas de la especialización de la producción láctea española (1900 – 1970)”

9:30-9:45 Alberte Martínez López (Univ. de A Coruña): “De la vía campesina a la supeditación a la agroindustria: la ganadería gallega en la primera mitad de siglo XX”

9:45-10:05 Comentarios

10:05-10:50 Debate

10:50-11:20 Pausa café

11:20-11:35 Telmo Otero Rodríguez (Univ. de Santiago de Compostela): “A especialización láctea en Galicia: indicios dunha difusa consolidación (1930 –1975)”

11:35-11:50 Laurent Herment (CRH – CNRS – EHESS): “Were Belgian farmers better than French farmers? North of France at the beginning of the French Agricultural Revolution, 1945 – 1955”

11:50-12:05 Daniel Lanero Táboas (Univ. de Santiago de Compostela): “Unha experiencia exitosa de espacialización leiteira: a rexión da Beira Litoral (Portugal), 1960 – 1980”

12:05-12:25 Comentarios

12:25-13:15 Debate

13:30-14:30 Comida

14:30-16:30 Excursión / Trip Tarde/Afternoon (17:00 – 20:05)

17:00-17:15 David Soto Fernández (Univ. Pablo de Olavide): “En torno a los costes físicos y ambientales de la especialización láctea. El caso de Galicia después de 1960”

17:15-17:30 Edelmiro López Iglesias (Univ. de Santiago de Compostela) e Bernardo Valdês Paços (Univ. de Santiago de Compostela): “A dinámica do sector lácteo galego desde a integración na UE; perspectivas e retos futuros nun mercado liberalizado”

17:30-17:45 Kristina Nordéus (Swedish University of Agricultural Sciences): “Towards a ban on antibiotic growth promoters in European animal husbandry”

17:45-18:00 Diego Conde Gómez (Dr. en Veterinaria) e Lourenzo Fernández Prieto (Univ. de Santiago de Compostela): “De la rubia a la pinta y de la pinta a la rubia. Análisis de modelos de producción láctea en Galicia desde el punto de vista de la sostenibilidad”

18:00-18:20 Comentarios

18:20-19:05 Debate

19:05-20:00 Conclusións e Axenda para o futuro/Conclusions and Future Agenda: Laurent Herment (CRH – CNRS – EHESS) e/and Lourenzo Fernández Prieto (Grupo de Investigación HISTAGRA – USC)

20:30 Cea

