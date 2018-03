Lumax®, a xogada mestra para un control temperán das malas herbas do millo

O millo é un dos cultivos máis importantes de España e máis concretamente en Galicia é utilizado como forraxe de verán ao producir en poucos meses unha elevada cantidade de materia seca. Do total da superficie destinada a cultivos forraxeiros, o millo supón o 10% e máis da metade atópase en Galicia considerándose un cultivo de secaño.

Grazas á boa aptitude do millo para o seu ensilado debido ao alto contido en carbohidratos, o ensilado é, na actualidade, a forma maioritaria de aproveitar o millo forraxeiro, ensilándose o 89% do total producido. O momento óptimo de corte do millo para o seu ensilado, sitúase entre o 30 e o 35% de contido en materia seca e desde o punto de vista nutritivo é un alimento dun elevado valor enerxético, baixo valor proteico e baixo contido en minerais.

A produción de millo está condicionada pola presenza de malas herbas, o seu abonado e a dispoñibilidade de auga. Un campo de millo con malas herbas pode chegar a reducir a produción nun 40% se non se controlan a tempo.

Para mellorar a produtividade do millo, Syngenta pon a disposición dos agricultores as mellores ferramentas para o control de malas herbas, ademais das sementes co mellor potencial xenético.

Na actualidade, Syngenta está consolidada como a empresa líder nos tratamentos herbicidas de millo e conta co catálogo máis completo, tanto en tratamentos de preemerxencia como de postemerxencia.

Que vantaxes achega Lumax no control das herbas do millo?

Co lanzamento de Camix, un produto a base de S-Metolacloro e Mesotrione, no ano 2009, produciuse unha revolución nos tratamentos temperáns de malas herbas, permitindo un control eficaz desde o inicio.

No ano 2014, Syngenta lanza Elumis, cuxa composición, en forma de dispersión oleosa, incorpora as técnicas máis modernas en materia de formulación, permitindo unha excelente disolución e situándose como un dos herbicidas máis completos para os tratamentos de postemerxencia. Produtos como Primextra Liquido Gold, Callisto, Casper, Banvel D ou Milagre, completan o catálogo actual de Syngenta e proporcionan unha solución para cada necesidade do agricultor.

Agora, e tras un proceso continuo de investigación e desenvolvemento, Syngenta lanza ao mercado un novo herbicida de preemerxencia, Lumax, para o control de herbas de folla ancha e folla estreita en millo.

Con altas eficacias e resultados contrastados tras varios anos de desenvolvemento, Lumax, é o novo herbicida para un control temperán das malas herbas do millo.

Lumax permite ter o terreo limpo durante máis tempo

Con Lumax, Syngenta dá un paso adiante no control temperán, ampliando o espectro de control das malas herbas, grazas á combinación das súas tres materias activas con distinto modo de acción S-Metolacloro, Mesotrione e Terbutilazina.

Debido ao seu efecto prolongado, Lumax permite ter o terreo limpo durante máis tempo e un control efectivo sobre aquelas especies de malas herbas con nascencia graduada. Lumax, coa súa formulación líquida é un produto de fácil manexo e é totalmente seguro para o cultivo e o aplicador.

Lumax, é un elemento crave na xestión das malas herbas do millo, converténdose nunha peza fundamental nos programas de tratamento deste cultivo.

Lumax, xaque mate ás malas herbas.