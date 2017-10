Sen acordo na Unión Europea sobre a renovación do glifosato

Os estados membros da Unión Europea non se poñen de acordo sobre a prohibición do glifosato, un herbicida eficaz e barato para uso agrícola, pero que é rexeitado polas organizacións ecoloxistas e por unha parte importante dos gobernos europeos debido aos seus supostos efectos negativos para a saúde humana.

Esta mañá reuniuse en Bruxelas o Comité Permanente de Plantas, Animais, Alimentos e Pensos (PAFF, polas súas siglas en inglés) para discutir a renovación ou non do glifosato, cuxa licencia para o seu uso na Unión Europea expira o 15 de decembro.

Porén, non foi posible chegar a un acordo debido á existencia de dous bloques: por unha banda un grupo de países liderados por Francia, Bélxica, Italia e Austria, que defenden a prohibición do glifosato, eliminándoo de forma progresiva na UE e cunha prohibición completa desde finais de 2022, tal e como aprobou por maioría esta semana o Parlamento Europeo.

E doutra banda, hai países como España que apoian a renovación da licenza de herbicida, polo menos ata o ano 2027. Pero ningún dos dous bloques logrou a maioría necesaria para adoptar unha decisión, xa que é necesario reunir a un mínimo do 55% dos Estados membros que representen o 65% da poboación e tamén a un mínimo de dez Estados membros.

Nova reunión antes do 15 de decembro

No medio destas posicións diverxentes, a Comisión fixo propostas para chegar a un consenso, presentando a idea de permitir o uso desta molécula por un período de 5 a 7 anos, unha proposta que tampouco xerou o consenso necesario.

Ante a falta de acordo a Comisión Europea decidiu aprazar a votación sobre a posible renovación do glifosato na UE. A licenza para este herbicida expira o próximo 15 de decembro.

Se finalmente non se consegue un consenso, este composto químico non poderá ser comercializado no bloque comunitario e os Estados membros dispoñerán dun período de 18 meses para esgotar as existencias.