Selección de vacas A2A2: ¿Moda ou estratexia de futuro?

O leite con Beta Caseína A2, apta ao parecer para o crecente número de persoas que supostamente presentan intolerancia á lactosa, e producida por vacas co xen A2A2, está cada vez máis presente como un produto diferenciado e con maior prezo nos mercados.

Australia, Nova Zelandia, Inglatera, Estados Unidos ou China son algúns dos países nos que máis se está implantado nos lineais este tipo de leite. Sirva como exemplo que A2 Corporation, unha industria láctea especializada neste produto, xa vende máis do 10% do leite líquido en Australia. O leite A2 véndese a un prezo de 1,9 euros a botella de dous litros, mentres que o leite convencional ten un prezo que oscila entre 1,7 e 1,5 euros.

En España aínda non hai ningunha industria láctea especializada neste tipo de produto, aínda que sI hai proxectos en marcha, especialmente en Cataluña, a comunidade onde os gandeiros tamén están a apostar de forma máis decidida por seleccionar os seus rabaños para que sexan A2A2.

José Antonio Jiménez Montero, coordinador do Departamento Técnico de Conafe asegura que “en España o 34% das vacas Holstein teñen xenotipo A2A2, o 49% A1A2 e o 17% A1A1, e en Galicia a porcentaxe é practicamente igual”.

Conafe: “A nosa opinión é que hai que traballar na selección de vacas A2A2”

En canto á evolución, José Antonio Jiménez asegura que “non a coñecemos, os estudos falan de valores moi similares en torno ao 35% aínda que en ganderías concretas pode variar polo azar de usar uns touros ou outros, salvo aquelas que comezaron a seleccionar por A2A2”. O técnico de Conafe recoñece que en España “de momento non hai evolución das vacas A2A2 porque nunca se seleccionou nin a favor nin en contra; é un exemplo de xen en equilibrio Hardy-Weinberg”.

Con todo, se destaca que “agora mesmo hai algunhas ganderías comezando a seleccionar en España, grazas a que a análise vén incluída xunto ao xenotipado”.

“A nosa opinión -engade- é que hai que traballar nesta dirección xa que é fácil incrementar a porcentaxe de vacas A2A2, pero non é algo do que creamos que haxa que falar moito xa que na sociedade na que vivimos sempre se corre o risco de estigmatizar ao leite A1 e que acabemos prexudicando ao sector”. “É un tema delicado porque non é o mesmo darlle valor engadido á A2A2 que penalizar á A1”, conclúe José Antonio Jiménez.

Alejandro Fernández (Xenéfica Fontao): “Pode ser unha aposta de futuro, pero a clave é que lle paguen máis este leite ao gandeiro”

Unha opinión que comparte Alejandro Fernández Fernández, xefe da área de Selección e de Mellora Xenética do centro público Xenética Fontao.

“No catálogo de Xenética Fontao xa contamos con touros punteiros que conteñen dúas copias do alelo A2A2, pero tampouco está claro desde o punto de vista científico que este tipo de leite teña todas as propiedades que supostamente se lle atribúen”.

“De momento en España a industria non está interesada en vendela como un leite diferenciado e unha clave sería que ao gandeiro se lle pagase máis por este tipo de leite”, engade.

En todo caso, o responsable de Xenética Fontao destaca que tecnicamente sería viable: “Para o gandeiro só sería cuesión de introducir animais A2A2 e ir mudado a frecencia xénica cara a ese alelo”. “En canto á recollida -engade- a granxa ao principio necesitaría dous tanques de leite mentres non ten todo en A2 e a industria tamén debería desenvolver liñas específicas para recoller este leite”, explica. “Pode ser unha aposta de futuro, pero a clave é que lle paguen máis este leite ao gandeiro”, conclúe Alejandro Fernández.

Daniel Martínez (Embriovet): “Algúns gandeiros coméntanme que máis que esperar mellor prezo, no futuro quizais sexa a única maneira de vender leite”

Daniel Martínez, confundador de Embriovet, unha das empresas punteiras en Galicia e en España en programas de mellora xenética para ganderías de vacún de leite, recoñece que “os gandeiros non están a seleccionar máis o rabaño por A2A2 porque a industria non paga un plus por este leite, pero no futuro si vai ter relevancia e, de feito, as ganderías máis punteiras xa o están facendo”.

“En Cataluña calou moito e os gandeiros están a seleccionar para A2 para no momento que teñan toda a produción tentar facer marca, e de feito hai proxectos de industrias que están a esperar a ter un volume suficiente para satisfacer o mercado”, explica.

Algo similar están a realizar Embriovet en ganderías no Valle de los Pedroches (Córdoba): “No proxecto xenético destes gandeiros o xen A2A2 non é excluínte, pero sempre entre dous touros similares seleccionamos o que presenta A2”.

“En Cataluña os gandeiros cos que falo coméntanme que máis que esperar que a industria lles pague máis polo leite A2, no futuro quizais sexa a única maneira de vender leite a industria, porque esixirá que todo sexa deste tipo”, conclúe.