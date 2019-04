Segundo intento de impulsar un plan estratéxico para o sector lácteo galego

Reunión hoxe para iniciar a elaboración do Plan Estratéxico do sector lácteo galego.

A Consellería do Medio Rural convoca a entidades de toda a cadea do leite para deseñar un proxecto de dinamización, tres anos despois doutra iniciativa similar abandonada. As organizacións agrarias demandan decisións urxentes sobre cuestións coma os prezos do leite ou a perda de terras agrarias

A cadea galega do leite arrancou hoxe a elaboración dun plan estratéxico nunha reunión na que participaron tódolos axentes do sector. A iniciativa é ben recibida desde o sector, aínda que lémbrase que hai tres anos arrancou outra iniciativa similar, abandonada tras dúas reunións, e demándanse decisións políticas urxentes para cuestións do curto prazo, coma prezos do leite ou perda de terras agrarias.

O proxecto do plan estratéxico, que parte co obxectivo de dinamizar o sector lácteo, iniciouse hoxe cunha reunión convocada pola Consellería do Medio Rural na que participaron cooperativas, organizacións agrarias, industrias, cadeas de distribución, Africores e denominacións de orixe do queixo. O encontro serviu para asentar as bases de traballo, que contará na coordinación coa Fundación Juana de Vega, unha decisión ben valorada polo sector.

“O plan chegará ás conclusións que todos temos xa. Hai cousas que non son de estudo, son de vontade política” (Roberto García, Unións Agrarias)

O conselleiro do Medio Rural, José González, destacou da reunión que “todos os elos do sector lácteo se xuntan para falar do seu futuro” e engadiu que “nós, como Xunta, entendemos que no rural tense que desenvolver actividade económica rendible”, polo que, nese contexto, “ocúpanos e preocúpanos o futuro do lácteo”.

Entre as medidas propostas e que vai avaliar esta mesa, a Xunta salienta a aposta pola mellora e pola promoción da calidade do leite galego, así coma a formación orientada ao fomento da xestión empresarial. Tamén se abordou o incremento da base territorial das explotacións, con instrumentos como a futura lei de recuperación e posta en valor da terra agraria de Galicia, que permitirá crear polígonos agrarios dun tamaño axeitado, formados por leiras total ou parcialmente abandonadas.

Valoracións das organizacións agrarias

Para as organizacións agrarias, o inicio dun plan estratéxico do sector lácteo vese como unha cuestión positiva, aínda que advirten da necesidade de afrontar problemas urxentes do sector con medidas inmediatas.

“É positivo un plan estratéxico que liste retos e necesidades, pero outra cousa é se a Xunta vai adoptar medidas políticas para afrontalos” (Isabel Vilalba, SLG)

“O plan estratéxico chegará nun futuro ás conclusións que todo o sector temos xa. Preócupame que se apracen decisións políticas necesarias á espera desas conclusións. Hai cousas que non son tema de estudo, son de vontade política”, plantea o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García. García lembra que “Galicia ten os prezos do leite máis baixos de toda España” e incide en que os contratos que están ofrecendo as industrias lácteas non se corresponden coa realidade do mercado.

O Sindicato Labrego pronúnciase na mesma liña e lamenta que este plan estratéxico chegue anos despois do fin das cotas lácteas, “cando xa llo demandamos á Xunta”, lembra a secretaria xeral do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba. “A cuestión é que temos retos importantes que precisan de medidas urxentes, como os baixos prezos do leite ou a perda continuada de base territorial agraria, con máis de 130.000 hectáreas perdidas nos últimos anos”, advirte Vilalba.

A secretaria xeral do Sindicato Labrego empraza á Xunta a recuperar a Mesa do Leite como foro de diálogo da cadea do leite no que abordar os problemas máis inmediatos. “Estamos de acordo en que o sector lácteo ten unha serie de retos e necesidades, que é positivo que se listen nun plan estratéxico, pero outra cousa será se o Goberno galego adoptará medidas políticas que afronten os problemas”, cuestiona Isabel Vilalba.