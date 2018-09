Resultados finais do Concurso Nacional de Raza Frisoa CONAFE´18

Badiola Atwood Koketa, da gandería Badiola, impúxose por segunda ocasión consecutiva como Vaca Gran Campioa Nacional de CONAFE 2018, na gran festa anual da raza frisoa que se celebrou en Xixón este fin de semana.

A vaca da gandería Badiola impúxose á Vaca Gran Campioa de Cantabria de 2018, Llinde Ariel Jordan, da gandería S.A. T. Ceceño, que obtivo o premio como Vaca Gran Campioa Reserva. O mérito da Vaca Gran Campioa Nacional foi alcanzar o título á súa idade e tras cinco partos, conservando unhas condicións excepcionais, unha estrutura e capacidade sobresalientes, e un ubre moi ben inserido.

O Campionato de Vacas Adultas tivo como protagonistas ás dúas mellores vacas do concurso: Badiola Atwood Koketa como Vaca Adulta Campioa, e Llinde Ariel Jordan, como Vaca Adulta Subcampioa. Pola súa banda, a sección de vacas intermedias tamén foi para a gandería Badiola, que se impuxo con Badiola Airlift Kenda como Vaca Intermedia Campioa polo seu extraordinario sistema mamario, a súa estrutura e capacidade e mellor movemento en pista sobre a subcampioa: AGR Chelios Flora, da Gandería Agroartime, premiada como Vaca Intermedia Subcampioa.

Entre as vacas novas, a Vaca Nova Campioa foi Badiola High Octane Elora, o mellor sistema mamario da súa sección, con maior fortaleza no seu lombo e mellores patas posteriores que a Vaca Nova Subcampioa Flora Baily Chen Mahary ET, de Casa Flora.

Campionatos de becerras e xovencas

O concurso comezou na xornada de onte sábado, cando se decidiron as becerras e as xovencs campioas nacionais, e na que destacou Comas Novas Princes Delta, do Campgrán (Cataluña), como Gran Campioa Nacional de Xovencas por tratarse dun animal moi uniforme, con moi boa estrutura leiteira, boa colocación de grupa e extraordinarias patas e movemento en pista.

No Campionato de xovencas destacaron Comas Novas Princes Delta, do Campgrán, como Xovenca Campioa; e Venturo Beemer Bichi, de Casa Venturo (Asturias), como Xovenca Subcampioa. Mentres que no Campionato de Tenreiras impúxose como Tenreira Campioa Casa- Nova Sony MC, de Gandería Carro, un animal máis longo e limpo de cabeza a pescozo, forte no seu terzo anterior e con mellor mobilidade. Calidades que a puxeron por diante de Flora Emilio Altea, de Casa Flora (Asturias), Tenreira Subcampioa.

O sábado tamén tivo lugar o Campionato Nacional de Manexadores CONAFE 2018, no que se impuxeron Avelino Souto como Campión Sénior, e Abel Carballo como Campión Júnior.

Outros premios

Gandería Badiola completou a súa palmarés este ano cos títulos de Mellor Rabaño e Mellor Criador, seguido en ambos os casos por Casa Flora, premiada como Segundo Rabaño e Segundo Criador.

Foron elixidos como mellores manexadores do Concurso Nacional, por esta orde, Adrián Entrecanales, Agapito Fernández e Germán Fernández, os tres de Cantabria.

O Premio á Mellor Autonomía foi para Asturias, mentres que a segunda mellor Autonomía foi Cantabria. O 39º Concurso Nacional da Raza Frisoa, no que participaron 40 ganderías con 128 animais, e que foi organizado por CONAFE coa colaboración da Asociación Frisoa Asturiana ASCOLAF, contando co patrocinio da Consellería de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais do Goberno do Principado de Asturias, Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, Central Leiteira Asturiana, Concello de Xixón, Cámara de Xixón e Caixa Rural de Xixón.