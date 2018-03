Resultados da Poxa de Gando Frisón de Santa Comba

O importe máis elevado foi para Campa Brandnick Megatina ET, procedente de SAT A Campa (Curtis), que foi adquirida por gandería O Rubio SC de Santa Comba (A Coruña) por 3.150 euros.

Este domingo celebrouse a XVIII Poxa de Gando Frisón de Santa Comba, cun prezo medio final de de 2.439 €. Participaron 20 animais procedentes de ganderías da provincia da Coruña (7 primeirizas e 13 xovencas preñadas). Na subasta foron vendidas 18, pero as 2 xovencas que non se adxudicaran na poxa foron vendidas posteriormente no recinto.

O importe máis elevado foi para Campa Brandnick Megatina ET, procedente de SAT A Campa (Curtis), que foi adquirida por gandería O Rubio SC de Santa Comba (A Coruña) por 3.150 euros.

A poxa estivo organizada por Africor Coruña e polo Concello de Santa Comba. Destacou a boa afluencia de público e a presenza de autoridades como a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ou os alcaldes de Santa Comba, A Baña, Curtis ou Val do Dubra.

A poxa rematou coa degustación de tenreiro frisón en asado lento, preparado polo cociñeiro basco Karlos Ibarrondo.

Resultados da XVIII Poxa de Gando Frisón de Santa Comba: