Resultados completos do Concurso Nacional de Raza Frisoa 2019

Este fin de semana celebrouse en Xixón a edición número corenta do Concurso Nacional CONAFE 2019.
A Vaca Gran Campioa Nacional CONAFE 2019 foi LLINDE ARIEL JORDAN, da gandaría S.A.T. Ceceño (Cantabria), mentres que a Vaca Gran Campioa Nacional Reserva CONAFE 2019 foi BADIOLA AIRLIFT KENDA, de Gandaría Diplomada Badiola (Asturias).
Velaquí a listaxe completa de gañadores:
Sección 1ª. TERNERAS DE 8 A 10 MESES
1 -VENTURO EMILIO ROMA ET
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
2- MARQUET DORIANE CHIEF
CAL MARQUET – CATALUÑA
3- GLORIA JORDY DESIRE ROJA ET
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
4- PARLERO BEEMER DOHAS
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
5- CASA-NOVA GRETA DIAMONDBACK
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
6- CAMPGRAN AMAIA CHIEF
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
7- FLORA DENVER MAHITANE
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
8- MANOLERO CINDERDOOR TARI
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
9- EL GORGOYU TAMARA UNIX
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
10 -MARINA BEEMER OSAKA
MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS
11- PANERO UNIX ASLYNA
CASA PANERO – PPDO. DE ASTURIAS
12- CASA-NOVA MENSULA UNDENIED
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
13- REY 868 ELUDE SORIAL
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
14- REY 883 EXPANDER BRASIÑA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
15- VIÑA JORDI HEIDI 2º ROJA
SAMASILVA – PPDO. DE ASTURIAS
16- HM-HOLSTEINS INFANTA CHIEF
HERNANDEZ MARTIN – CASTILLA Y LEON
17- PEREZSELLO UNSTOPABULL 2253
PEREZ – GALICIA
18- CASA-NOVA DMDBCK 1237 DALIA
PEREZ – GALICIA
19- MONO ROSALINO MALIBU ET
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 2ª. TERNERAS DE 11 A 13 MESES
1- CAMPGRAN PARTIGIANA GOLDDUST
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
2- BADIOLA KIPPER KINDER
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
3- CASA-NOVA ALICIA DE CARRO ET
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
4- VENTURO BEEMER ROCK & ROLL
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
5- CAMPGRAN BELFAST CHIEF
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
6- CUDAÑA AMOK SOLOMON ET
CUDAÑA – CANTABRIA
7- SARABIA LIBER EMILIO
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
8- CASA-NOVA SIMONA SOLOMON 1217
PEREZ – GALICIA
9- REDIN DEMAN DESSYRE
BARBERENA ECHARRI Y REDIN – NAVARRA
10- SAMASILVA BULERIA JACOBY ET
SAMASILVA – PPDO. DE ASTURIAS
11- MODE SISI CHIEF
GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA
12- BLACHA MISS SIDECKICK
HNOS.JIMENEZ S.C.P. – CASTILLA Y LEON
13- CUDAÑA ICARLY JACOBY
CUDAÑA – CANTABRIA
14- MARINA JACOBY LISY
GRANJA LA MARINA – CANTABRIA
Sección 3ª. TERNERAS DE 14 A 16 MESES
1- CUDAÑA VALANA SOLOMON
CUDAÑA – CANTABRIA
2- MANOLERO DOORMAN ARIEL
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3- CAMPGRAN KERINCI DEMAN
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
4- ARGOMOTA AM JORDY SROSA ROJA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
5- MARINA JACOBY BARBARINA
GRANJA LA MARINA – CANTABRIA
6- LLINDE MONILA GOLD CHIP
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
7- REY 848 SOLOMON HOLLE
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
8- NOGAL KINGBOY CHARLOTA
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS
9- PARLERO DOORMAN GASKONA
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 4ª. NOVILLAS DE 17 A 19 MESES
1- CASA-NOVA GIGI DOORMAN 1189
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA
3- REY AM 843 SOLOMON ABBYSA ET
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
3- MANOLERO WILSON STAR
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
4- CUDAÑA ALHAMBRA JACOBY
CUDAÑA – CANTABRIA
5- NOGAL BEEMER CHATINA
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS
6- TEZANILLOS SOLOMON DELIA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
7- SAMASILVA CHATINA 675 EMILIO
SAMASILVA – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 5ª. NOVILLAS DE 20 A 22 MESES
1- GLORIA BRADY ALBIS
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
2- REDIN EMILIO DESIRE
BARBERENA ECHARRI Y REDIN – NAVARRA
3- BADIOLA SOLOMON VALIOSA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
4- MANOLERO SOLOMON PORTIA
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
5- MASERONES-G JACOBY BLACKY
MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS
6- REY 833 BEEMER ZYNAL
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
7- PARLERO EMILIO SIRENA
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
8- EL GORGOYU SANDRA DOORMAN
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
9- HM-HOLSTEINS BRENDY BENTLEY
HERNANDEZ MARTIN – CASTILLA Y LEON
Sección 6ª. NOVILLAS DE 23 A 26 MESES
1- REY 812 ELUDE CARINA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
2- VENTURO VV SOLOMON MAHE ET
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3- FLORA EMILIO ALTEA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
4- ESPINAL EMILIO SERENA
EL ESPINAL – CANTABRIA
5- HM-HOLSTEINS BALDUFA DELTA
HERNANDEZ MARTIN – CASTILLA Y LEON
6- MODE FUSIA BAILY CHEN
GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA
7- EL GORGOYU SHAKIRA EMILIO
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 7ª. TERNERA CAMPEONA
1- VENTURO EMILIO ROMA ET
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
2- CAMPGRAN PARTIGIANA GOLDDUST
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
Sección 8ª. NOVILLA CAMPEONA
1- GLORIA BRADY ALBIS
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
2- REDIN EMILIO DESIRE
BARBERENA ECHARRI Y REDIN – NAVARRA
Sección 9ª. GRAN CAMPEONA Nacional – NOVILLAS
Foto: Revista Frisona/CONAFE
1- GLORIA BRADY ALBIS
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
Sección 10ª. VACA JOVEN LACTACION HASTA 30 MESES
1- LLERA BYWAY LERELA
LLERA HER, S.C. – CANTABRIA
2- FLORA EMILIO TARTALETA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
3- COMAS NOVAS DELIRIA BRASH
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
4- BADIOLA DIAMONDBACK MEGAMARTY
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
5- NOGAL DELTA ANAYS
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS
6- FLORA 1ST GRADE DAENERYS
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 11ª. VACA JOVEN LACTACION DE 31 A 35 MESES
1- LLERA HIGH OCTANE PRISM
LLERA HER, S.C. – CANTABRIA
2- BADIOLA BEEMER MENINA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
3- ESPINAL BEEMER MELISA
EL ARROYO – PAIS VASCO
4- SARABIA MARILIN BAILY CHEN
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
5- CAMPGRAN GRECIA GOLDDUST
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
6- GLORIA SOLOMON IRINA
S.A.T. GARBIÑE Nº. 6353 – NAVARRA
Sección 12ª. VACA INTERMEDIA LACTACION DE 36 A 41 MESES
1- TREPANDIO ALICIA LINK UP
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
2- REY 747 JULY HIGH OCTANE
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
3- BADIOLA BRADNICK SABIA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
4- BADIOLA BYWAY MEGANELY
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
5- TEZANILLOS DOUGLAS WATERLOO
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
6- FLORA BAILY CHEN SALVIA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
7- SARABIA BRENDA MERCURE
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
8- ROSALINO PEDRO PETRA
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 13ª. VACA INTERMEDIA LACTACION DE 42 A 47 MESES
1- BADIOLA DOORMAN KOKETINA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
2- AGR WICKHAM FLORA
AGROARTIME, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3- HERBARFER LAUTHORIT SUSANA
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA
4- PERRITO CEO RABAT
S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS
5- VIÑA A.M CARLY BEEMER ET
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA
6- BADIOLA GOLDDUST CHELSY
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
7- MARQUET KATHERINE BRADY
CAL MARQUET – CATALUÑA
Sección 14ª. VACA INTERMEDIA LACTACION DE 4 AÑOS
1- AGR DEDUCTIVE HARMONIA
AGROARTIME, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
2- BADIOLA ABSOLUTE KALIA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
3- BADIOLA ATWOOD MEGAMIRTA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
4- MARQUET KIONA EXPLODE
CAL MARQUET – CATALUÑA
5- FLORA GOLD CHIP HOLLYWELL
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
6- CAMPGRAN PUNJAB MCCUTCHEN
EL CAMPGRAN – CATALUÑA
7- GUTIERREZ CHELIOS DESSYRE 662
S.A.T. GARBIÑE Nº. 6353 – NAVARRA
8- SARABIA ALASKA GOLDEN DREAMS
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
Sección 15ª. VACA ADULTA LACTACION DE 5 AÑOS
1- BADIOLA AIRLIFT KENDA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
2- TEZANILLOS BRAXTON TOSCANA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA
3- FLORA GOLD CHIP LIPSTICK
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
4- FLORA ALEXANDER DAFNE
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
5- TRESPANDIO SID TRINI
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
Sección 16ª. VACA ADULTA LACTACION DE 6 AÑOS Ó MAS
1- CID DEBUTANTE CHONA
CASA CID – GALICIA
2- PARLERO BRADNICK LORA
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS
3- BADIOLA WINDBROOK DALIA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
4- SARABIA NINFA DELETE
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
5- SARABIA NIEBLA GOLDSUN
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
6- NOGAL WINDBROOK CHITA
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS
7- SARABIA ILLUN FEVER
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 17ª. VACA EN PRODUCCION CON 50.000 KG Ó MAS
1- LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
2- MARQUET FAVORITA KNOWLEDGE
CAL MARQUET – CATALUÑA
3- FLORA ATWOOD MAHELA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS
4- URESTIETA ASHLAR AZKENA
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 18ª. VACA JOVEN CAMPEONA
1- LLERA HIGH OCTANE PRISM LLERA HER, S.C. – CANTABRIA
2- LLERA BYWAY LERELA
LLERA HER, S.C. – CANTABRIA
Sección 19ª. VACA INTERMEDIA CAMPEONA
1- BADIOLA DOORMAN KOKETINA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
2- TREPANDIO ALICIA LINK UP
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA
Sección 20ª. VACA ADULTA CAMPEONA
1- LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
2- BADIOLA AIRLIFT KENDA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 21ª. GRAN CAMPEONA NACIONAL (VACAS)
Foto: Revista Frisona/CONAFE
1- LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA
Reserva- BADIOLA AIRLIFT KENDA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS
Sección 22ª. MEJOR AUTONOMIA
1- ASTURIAS
2-CANTABRIA
Sección 23ª. MEJOR REBAÑO
1- GANADERIA DIPLOMADA BADIOLA
ASTURIAS
2- CASA FLORA
ASTURIAS
Sección 24ª. MEJOR CRIADOR
1- GANADERIA DIPLOMADA BADIOLA
ASTURIAS
2- CASA FLORA
ASTURIAS