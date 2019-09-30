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Resultados completos do Concurso Nacional de Raza Frisoa 2019

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Este fin de semana celebrouse en Xixón a edición número corenta do Concurso Nacional CONAFE 2019.

A Vaca Gran Campioa Nacional CONAFE 2019  foi LLINDE ARIEL JORDAN, da gandaría S.A.T. Ceceño (Cantabria), mentres que a Vaca Gran Campioa Nacional Reserva CONAFE 2019 foi BADIOLA AIRLIFT KENDA, de Gandaría Diplomada Badiola (Asturias).

Velaquí a listaxe completa de gañadores:

Sección 1ª. TERNERAS DE 8 A 10 MESES

1 -VENTURO EMILIO ROMA ET
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

2- MARQUET DORIANE CHIEF
CAL MARQUET – CATALUÑA

3- GLORIA JORDY DESIRE ROJA ET
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA

4- PARLERO BEEMER DOHAS
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

5- CASA-NOVA GRETA DIAMONDBACK
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA

6- CAMPGRAN AMAIA CHIEF
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

7- FLORA DENVER MAHITANE
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

8- MANOLERO CINDERDOOR TARI
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

9- EL GORGOYU TAMARA UNIX
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

10 -MARINA BEEMER OSAKA
MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS

11- PANERO UNIX ASLYNA
CASA PANERO – PPDO. DE ASTURIAS

12- CASA-NOVA MENSULA UNDENIED
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA

13- REY 868 ELUDE SORIAL
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

14- REY 883 EXPANDER BRASIÑA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

15- VIÑA JORDI HEIDI 2º ROJA
SAMASILVA – PPDO. DE ASTURIAS

16- HM-HOLSTEINS INFANTA CHIEF
HERNANDEZ MARTIN – CASTILLA Y LEON

17- PEREZSELLO UNSTOPABULL 2253
PEREZ – GALICIA

18- CASA-NOVA DMDBCK 1237 DALIA
PEREZ – GALICIA

19- MONO ROSALINO MALIBU ET
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 2ª. TERNERAS DE 11 A 13 MESES

1- CAMPGRAN PARTIGIANA GOLDDUST
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

2- BADIOLA KIPPER KINDER
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

3- CASA-NOVA ALICIA DE CARRO ET
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA

4- VENTURO BEEMER ROCK & ROLL
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

5- CAMPGRAN BELFAST CHIEF
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

6- CUDAÑA AMOK SOLOMON ET
CUDAÑA – CANTABRIA

7- SARABIA LIBER EMILIO
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

8- CASA-NOVA SIMONA SOLOMON 1217
PEREZ – GALICIA

9- REDIN DEMAN DESSYRE
BARBERENA ECHARRI Y REDIN – NAVARRA

10- SAMASILVA BULERIA JACOBY ET
SAMASILVA – PPDO. DE ASTURIAS

11- MODE SISI CHIEF
GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA

12- BLACHA MISS SIDECKICK
HNOS.JIMENEZ S.C.P. – CASTILLA Y LEON

13- CUDAÑA ICARLY JACOBY
CUDAÑA – CANTABRIA

14- MARINA JACOBY LISY
GRANJA LA MARINA – CANTABRIA

Sección 3ª. TERNERAS DE 14 A 16 MESES

1- CUDAÑA VALANA SOLOMON
CUDAÑA – CANTABRIA

2- MANOLERO DOORMAN ARIEL
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

3- CAMPGRAN KERINCI DEMAN
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

4- ARGOMOTA AM JORDY SROSA ROJA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

5- MARINA JACOBY BARBARINA
GRANJA LA MARINA – CANTABRIA

6- LLINDE MONILA GOLD CHIP
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

7- REY 848 SOLOMON HOLLE
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

8- NOGAL KINGBOY CHARLOTA
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS

9- PARLERO DOORMAN GASKONA
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 4ª. NOVILLAS DE 17 A 19 MESES

1- CASA-NOVA GIGI DOORMAN 1189
GANADERIA CARRO, S.L. – GALICIA

3- REY AM 843 SOLOMON ABBYSA ET
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

3- MANOLERO WILSON STAR
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

4- CUDAÑA ALHAMBRA JACOBY
CUDAÑA – CANTABRIA

5- NOGAL BEEMER CHATINA
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS

6- TEZANILLOS SOLOMON DELIA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA

7- SAMASILVA CHATINA 675 EMILIO
SAMASILVA – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 5ª. NOVILLAS DE 20 A 22 MESES

1- GLORIA BRADY ALBIS
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA

2- REDIN EMILIO DESIRE
BARBERENA ECHARRI Y REDIN – NAVARRA

3- BADIOLA SOLOMON VALIOSA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

4- MANOLERO SOLOMON PORTIA
GANADERIA MANOLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

5- MASERONES-G JACOBY BLACKY
MASERONES HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS

6- REY 833 BEEMER ZYNAL
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

7- PARLERO EMILIO SIRENA
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

8- EL GORGOYU SANDRA DOORMAN
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

9- HM-HOLSTEINS BRENDY BENTLEY
HERNANDEZ MARTIN – CASTILLA Y LEON

Sección 6ª. NOVILLAS DE 23 A 26 MESES

1- REY 812 ELUDE CARINA
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

2- VENTURO VV SOLOMON MAHE ET
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

3- FLORA EMILIO ALTEA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

4- ESPINAL EMILIO SERENA
EL ESPINAL – CANTABRIA

5- HM-HOLSTEINS BALDUFA DELTA
HERNANDEZ MARTIN – CASTILLA Y LEON

6- MODE FUSIA BAILY CHEN
GANADERIA PELAYO-SARABIA, S.C. – CANTABRIA

7- EL GORGOYU SHAKIRA EMILIO
EL GORGOYU, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 7ª. TERNERA CAMPEONA

1- VENTURO EMILIO ROMA ET
GANADERIA CASA VENTURO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

2- CAMPGRAN PARTIGIANA GOLDDUST
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

Sección 8ª. NOVILLA CAMPEONA

1- GLORIA BRADY ALBIS
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA

2- REDIN EMILIO DESIRE
BARBERENA ECHARRI Y REDIN – NAVARRA

Sección 9ª. GRAN CAMPEONA Nacional – NOVILLAS

novilla gran campeona conafe 19

Foto: Revista Frisona/CONAFE

1- GLORIA BRADY ALBIS
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA

Sección 10ª. VACA JOVEN LACTACION HASTA 30 MESES

1- LLERA BYWAY LERELA
LLERA HER, S.C. – CANTABRIA

2- FLORA EMILIO TARTALETA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

3- COMAS NOVAS DELIRIA BRASH
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

4- BADIOLA DIAMONDBACK MEGAMARTY
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

5- NOGAL DELTA ANAYS
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS

6- FLORA 1ST GRADE DAENERYS
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 11ª. VACA JOVEN LACTACION DE 31 A 35 MESES

1- LLERA HIGH OCTANE PRISM
LLERA HER, S.C. – CANTABRIA

2- BADIOLA BEEMER MENINA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

3- ESPINAL BEEMER MELISA
EL ARROYO – PAIS VASCO

4- SARABIA MARILIN BAILY CHEN
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

5- CAMPGRAN GRECIA GOLDDUST
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

6- GLORIA SOLOMON IRINA
S.A.T. GARBIÑE Nº. 6353 – NAVARRA

Sección 12ª. VACA INTERMEDIA LACTACION DE 36 A 41 MESES

1- TREPANDIO ALICIA LINK UP
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

2- REY 747 JULY HIGH OCTANE
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

3- BADIOLA BRADNICK SABIA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

4- BADIOLA BYWAY MEGANELY
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

5- TEZANILLOS DOUGLAS WATERLOO
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA

6- FLORA BAILY CHEN SALVIA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

7- SARABIA BRENDA MERCURE
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

8- ROSALINO PEDRO PETRA
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 13ª. VACA INTERMEDIA LACTACION DE 42 A 47 MESES

1- BADIOLA DOORMAN KOKETINA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

2- AGR WICKHAM FLORA
AGROARTIME, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

3- HERBARFER LAUTHORIT SUSANA
GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA

4- PERRITO CEO RABAT
S.A.T. GANADERIA PERRITO – PPDO. DE ASTURIAS

5- VIÑA A.M CARLY BEEMER ET
S.A.T. REY DE MIÑOTELO – GALICIA

6- BADIOLA GOLDDUST CHELSY
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

7- MARQUET KATHERINE BRADY
CAL MARQUET – CATALUÑA

Sección 14ª. VACA INTERMEDIA LACTACION DE 4 AÑOS

1- AGR DEDUCTIVE HARMONIA
AGROARTIME, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

2- BADIOLA ABSOLUTE KALIA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

3- BADIOLA ATWOOD MEGAMIRTA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

4- MARQUET KIONA EXPLODE
CAL MARQUET – CATALUÑA

5- FLORA GOLD CHIP HOLLYWELL
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

6- CAMPGRAN PUNJAB MCCUTCHEN
EL CAMPGRAN – CATALUÑA

7- GUTIERREZ CHELIOS DESSYRE 662
S.A.T. GARBIÑE Nº. 6353 – NAVARRA

8- SARABIA ALASKA GOLDEN DREAMS
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

Sección 15ª. VACA ADULTA LACTACION DE 5 AÑOS

1- BADIOLA AIRLIFT KENDA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

2- TEZANILLOS BRAXTON TOSCANA
S.A.T. TEZANILLOS – CANTABRIA

3- FLORA GOLD CHIP LIPSTICK
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

4- FLORA ALEXANDER DAFNE
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

5- TRESPANDIO SID TRINI
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

Sección 16ª. VACA ADULTA LACTACION DE 6 AÑOS Ó MAS

1- CID DEBUTANTE CHONA
CASA CID – GALICIA

2- PARLERO BRADNICK LORA
GANADERIA PARLERO, S.C. – PPDO. DE ASTURIAS

3- BADIOLA WINDBROOK DALIA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

4- SARABIA NINFA DELETE
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

5- SARABIA NIEBLA GOLDSUN
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

6- NOGAL WINDBROOK CHITA
GANADERIA NOGAL – PPDO. DE ASTURIAS

7- SARABIA ILLUN FEVER
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 17ª. VACA EN PRODUCCION CON 50.000 KG Ó MAS

1- LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA

2- MARQUET FAVORITA KNOWLEDGE
CAL MARQUET – CATALUÑA

3- FLORA ATWOOD MAHELA
CASA FLORA. SDAD.CIVIL – PPDO. DE ASTURIAS

4- URESTIETA ASHLAR AZKENA
CASA ROSALINO – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 18ª. VACA JOVEN CAMPEONA

1- LLERA HIGH OCTANE PRISM LLERA HER, S.C. – CANTABRIA

2- LLERA BYWAY LERELA
LLERA HER, S.C. – CANTABRIA

Sección 19ª. VACA INTERMEDIA CAMPEONA

1- BADIOLA DOORMAN KOKETINA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

2- TREPANDIO ALICIA LINK UP
SARABIA-ISLA, S.C. – CANTABRIA

Sección 20ª. VACA ADULTA CAMPEONA

1- LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA

2- BADIOLA AIRLIFT KENDA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 21ª. GRAN CAMPEONA NACIONAL (VACAS)

VACa gran campeona conafe 19

Foto: Revista Frisona/CONAFE

1- LLINDE ARIEL JORDAN
S.A.T. CECEÑO – CANTABRIA

Reserva- BADIOLA AIRLIFT KENDA
GAN.DIPLOMADA BADIOLA, S.L. – PPDO. DE ASTURIAS

Sección 22ª. MEJOR AUTONOMIA

1- ASTURIAS

2-CANTABRIA

Sección 23ª. MEJOR REBAÑO

1- GANADERIA DIPLOMADA BADIOLA
ASTURIAS
2- CASA FLORA
ASTURIAS

Sección 24ª. MEJOR CRIADOR

1- GANADERIA DIPLOMADA BADIOLA
ASTURIAS
2- CASA FLORA
ASTURIAS

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