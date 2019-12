Repunte outonal do prezo do leite

Os prezos do leite experimentaron en Galicia unha suba media de 0,6 céntimos no mes de outubro, segundo os últimos datos do Fondo Español de Garantía Agraria, quedando o prezo medio en 32,1 céntimos. Con todo, o prezo galego continúa sendo o máis baixo de tódalas comunidades. Entre as comunidades veciñas, Castilla y León está en 33,3 céntimos e Asturias en 35,2 céntimos. A media española quedou no mes de outubro en 33,1 céntimos (+0,5 céntimos en relación ó mes pasado).

En calidades, Galicia lidera un mes máis o nivel de graxa, con 3,87, fronte á media estatal de 3,75. En proteína, a comunidade sitúase en torno a media estatal con 3,32, polos 3,33 de media en España.

A tendencia de produción mantén unha liña ascendente. No último mes, produciuse un 3,3% máis que en outubro do 2018. Nos últimos doce meses, o crecemento acumulado de entregas é dun 1,1%.