Proxecto internacional de comparación de ganderías leiteiras

Uniform-Agri lanzou un innovador proxecto a nivel internacional cuxo obxectivo é axudar aos gandeiros na avaliación do progreso e a eficiencia produtiva do seu rabaño. A iniciativa comparará datos de explotacións en cinco países de todo o mundo: Alemaña, Francia, España, Estados Unidos e Canadá

A globalización do sector lácteo é unha realidade e isto obriga aos gandeiros a ser cada vez máis competitivos nun mercado global. A tecnoloxía evoluciona rapidamente e vaise introducindo aos poucos en todo o sector. Hoxe en día, a cantidade de información que se xera a diario nunha gandería é difícil de xestionar se non se ten un bo programa informático que axude no rexistro da información e proporcione ferramentas para tomar decisións.

UNIFORM-Agri decidiu lanzar un proxecto internacional coa intención de axudar aos gandeiros a comprobar se a súa explotación está a mellorar e evolucionando como eles queren, mediante a comparación entre ganderías de varios países. Con esta comparación, cada participante poderá saber cales son os aspectos que perfeccionar na xestión do seu rabaño para poder mellorar e ter un negocio sustentable e competitivo no sector.

A iniciativa durará 2 anos e entregaranse premios ás ganderías que máis evolucionen e a aquelas con mellores datos

Este proxecto está limitado a un número de gandarías en cada país, que se beneficiarán dun financiamento por parte de Uniform á hora de adquirir o programa. A cambio, os participantes achegarán de forma anónima datos de produción de leite, fertilidade e saúde do seu rabaño. O equipo de Uniform-Agri encargarase de formar e asesorar aos participantes en todo momento.

Os datos serán analizados en colaboración con universidades dos Países Baixos e os resultados da comparación presentaranse periodicamente para dar a coñecer aos participantes a súa posición.

A duración do proxecto é de 2 anos, durante os cales se entregarán premios a aqueles gandeiros que mellores marcas teñan dentro do ranking internacional e tamén aos que máis aumenten a calidade da súa eficiencia produtiva.

Tanto se vostede xa ten un programa (da sala ou robot de ordeño, de actividade e detección de celos ou de xestión) coma se non, vostede pode adquirir Uniform-Repro e participar neste interesante proxecto.

Non teño ningún programa de xestión, que me achega Uniform-Repro? Uniform-Repro é un dos programas máis completos para a xestión de explotacións leiteiras que existen actualmente. Desde fai xa máis de 30 anos, Uniform desenvolve un programa visual e sinxelo para todo tipo de usuarios, que se mantén constantemente actualizado, á vez que o fai a tecnoloxía, ofrecendo continuidade aos seus usuarios. Actualmente hai máis de 10.000 usuarios en todo o mundo que se benefician dos seguintes servizos que ofrece o software: 1. Un programa que se adapta as súas necesidades, personalizable e sinxelo de usar. Permite un rexistro rápido da información diaria (inseminacións, partos, secados, tratamentos, etc). 2. Posibilidade de traballar desde a oficina ou desde o establo, á vez que se fan as rutinas diarias, a través da aplicación Uniform App. 3. Un servizo exclusivo de atención ao cliente que lle ensina a utilizar o programa para que rendibilice o seu tempo ao máximo. Ademais, o equipo de soporte está sempre dispoñible para resolver dúbidas. 4. Redución de trámites en papel na súa oficina: con Uniform-Repro pode xestionar a diario e de forma sinxela trámites habituais como son: libro de movementos, libro de tratamentos, cartas de nacemento, xestión do botiquín (compras de medicamentos), etc. 5. Posibilidade de incluír información extra nas fichas dos seus animais, como resultados de control leiteiro, axustes, índices xenéticos e cualificacións. 6. Ferramentas de análises completas e potentes, que poden ser personalizadas e utilizadas libremente por cada usuario. 7. Consulta de toda esta información en todo momento: desde casa, na corte, traballando no campo, desde o bar, etc. De novo, utilizando a aplicación Uniform-App, que funciona con e sen conexión a internet. 8. Mantemento e protección de todos os seus datos. Uniform ofrece un servizo de seguridade para conservar os datos dos seus usuarios. En caso de accidente, toda a información é recuperable e reinstálase o programa nun computador novo sen sobrecusto algún. 9. Empezar a formar parte da modernización do sector. Utilizando Uniform-Repro, entrará a formar parte do gran grupo de gandeiros que xa traballan con sistemas modernos, coa vantaxe de que en Uniform comprometémonos a que o seu programa se manteña sempre actualizado, nunca terá unha ferramenta obsoleta.

Teño o programa da miña sala ou robot, por que necesito ademais Uniform-Repro?

Hoxe en día é común que salas de ordeño ou robots sexan instalados cun programa informático, para xestionar o muxido: producións, tempos, rutinas, bloqueos individuais por cuestións de saúde, etc.

Pero xestionar unha explotación xa non é só muxir é moito máis que iso. Diversos servizos externos xeran datos de gran interese e que axudan a tomar decisións importantes. Moitas veces, tal cantidade de información remata nunha oficina sen orde, con multitude de ficheiros e papeis impresos. Por iso, o reto hoxe en día é dispor dunha ferramenta que permita centralizar todos eses datos de xeito fácil para que gandeiro, traballadores, técnicos e veterinarios dispoñan da información máis veraz, actualizada e organizada posible.

As 10 principais razóns polas que combinar Uniform cun programa de ordeño son as seguintes:

1. Aforro de tempo. Uniform desenvolveu unha pantalla intelixente desde a cal poden rexistrarse todo tipo de datos, representando unha redución en tarefas rutineiras de introdución de datos de polo menos á metade de tempo.

2. Conexión bidireccional entre programas. Ambos os programas están completamente sincronizados en todo momento e só haberá que meter os datos en Uniform, que se encargará automaticamente de envialos ao outro sistema.

3. Análise completa. Uniform mostra en diferentes ferramentas analíticas todos os datos que recibe do programa de sala ou robot: produción, alertas de actividade, condutividade, temperatura ou coloración do leite. Todo isto combinado con datos reprodutivos e de saúde.

4. Importación de información extra. É moi sinxelo importar controis leiteiros, que poden nutrir á calibración dos sensores dos robots.

5. Almacenamento de datos. Uniform conserva todos os datos técnicos, produtivos, de saúde e reprodutivos de todos os animais (incluídos os que xa abandonaron a granxa).

6. Separación de animais. Moi flexible e fácil de axustar: individual, en grupo, para un período determinado, por muxidos ou baseada en diferentes listaxes de tarefas.

7. Administración de penso. No caso de robots ou salas con administración individual de concentrado, Uniform permite adaptar as necesidades de concentrado ao milímetro para cada vaca.

8. Uniform App: opción moi cómoda para consultar e rexistrar datos en tempo real.

9. Varios sistemas nunha pantalla: sala marca ´x´ + robot marca ´e ´ + sistema de actividade marca ´w´ = meter datos só en Uniform e telo todo centralizado.

10. Servizo ao cliente: non haberá que esperar a que ninguén acuda á granxa para axudar con algún problema no programa ou resolver dúbidas. Realizando unha chamada telefónica, atendemos as súas cuestións ao momento.