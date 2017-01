Prosegue a suba do prezo medio do leite no campo

Os prezos do leite no campo continúan a senda de ascenso dos últimos meses. En novembro, chegaron ós 29,7 céntimos litro de media en Galicia, 0,4 céntimos máis que un mes antes e 3 céntimos máis que en xullo, segundo os datos do Fondo Español de Garantía Agraria (Fega). A parte negativa é que a comunidade continúa á cola de España, xunto con Murcia, na valoración da súa produción.

As cotizacións medias no conxunto de España foron en novembro de 31,3 céntimos, 0,7 céntimos máis que en outubro. En canto ós volumes de produción a nivel estatal, continúan en descenso na última parte do ano, cunha redución do 1,4% en novembro en relación ó mesmo mes do ano anterior. En Galicia, a baixada de entregas é maior e ronda unha caída do 3% en relación a novembro do pasado ano.

No conxunto do ano (xaneiro-novembro), non obstante, os datos a nivel estatal apuntan a un aumento da produción do 1,6% (+ 100.000 toneladas).