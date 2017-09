Programa do Concurso Nacional CONAFE17 da Raza Frisoa

AGROPEC, a Feira Monográfica do Campo e as Industrias Agrícolas, Gandeiras, Forestais e Pesqueiras de Asturias, será o marco da 38 edición do Concurso Nacional CONAFE-17 organizado coa colaboración de Asturiana de Control Leiteiro-Asociación Frisoa (ASCOLAF).

Ao peche de inscricións están inscritas 47 ganderías con 211 animais de 6 comunidades (Asturias, Galicia, Cantabria, Cataluña, Navarra e País Vasco). Asturias achega o maior número de animais, 87 de 22 ganderías. En canto á cualificación das vacas en lactación participantes, 18 vacas están cualificadas excelentes e 60 cualificadas moi boas.

Jean-Baptiste Decheppe, xuíz e gandeiro de referencia en Francia

O concurso será xulgado polo francés Jean-Baptiste Decheppe, xuíz internacional da Asociación de gandeiros PRIM Holstein Francia. Actualmente comparte a xerencia da gandería Gaec du Tombuy na Meuse. Coñecido sobre todo por ser un gandeiro de selección esixente, prestixioso xuíz de concursos e gran amante da xenética americana.

A súa gandería conta con 285 ha onde producen 1.350.000 litros de leite destinado á fabricación de queixo Brie de Meaux, fabricado con leite cru, recoñecido coa denominación de orixe controlada AOC.

É participante asiduo nos concursos comarcais, rexionais e nacionais franceses e noutros concursos europeos.

As súas vacas máis coñecidas son Nagano de Tombuy, Tommily du Tombuy ambas as cualificadas EX-95 puntos, Sagano du Tombuy cualificada EX-93 puntos e Ultra du Tombuy e Goldblack du Tombuy, cualificadas EX-90 puntos.

Novidades da edición de 2017

A importante novidade deste ano é a celebración do concurso, tanto as seccións de tenreiras e xatas como as de vacas, durante o sábado 30 de setembro. Os animais máis novos sairán á pista do pavillón central de Agropec durante a mañá e as vacas farano a partir das 15,00 horas.

Durante a mañá do domingo 1 de outubro terá lugar o XVII Campionato Nacional de Manexadores CONAFE 2017.

A continuación sairá á pista o desfile dos animais gañadores de cada sección e farase entrega dos premios ás grandes campioas de cada categoría.

Programa do Concurso Nacional CONAFE-17 da Raza Frisoa

Sábado, día 30 de setembro:

Desde as 10,00 horas:

Campionato das seccións de tenreiras e xato

Desde as 15,00 horas:

Campionato das seccións de vacas

Domingo, día 1 de outubro:

Desde as 10,00 horas:

XVII Campionato Nacional de Manexadores

Desde as 12,00 horas:

Desfiles de campioas e entrega de premios

O Concurso Nacional CONAFE-17 da Raza Frisoa conta co patrocinio da Consellería de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais do Goberno do Principado de Asturias, o Concello de Xixón, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a Cámara de Comercio de Xixón, CLAS, Caixa Rural de Xixón e Caixa Rural de Asturias.