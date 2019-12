As primeiras xovencas do centro de recría de Castro parirán antes dos dous anos

As primeiras xovencas criadas no centro público de recría que puxo en marcha a Deputación de Lugo na Granxa Gayoso Castro parirán antes de cumprir os dous anos de idade. As primeiras remesas de animais están a saír xa para as súas explotacións de orixe con 7 meses de xestación para cumprir o periodo de adaptación nas instalacións das granxas das que saíron antes de parir e comezar a producir leite.

As primeiras 10 xovencas abandonaron o centro xestionado por Recría Castro SL o pasado venres con destino a SAT Xerlea de Cospeito, Rosende SC de Guntín, Gandería Antonio Dopico de Castroverde e Gandería Acebedo de Paradela. Esta semana non sairán animais ao cadrar o venres (día fixado para a saída das xovencas cara as explotacións de orixe) festivo, pero a partir da vindeira semana abandonarán o centro todos os venres unha media de entre 6 e 8 animais a medida que vaian cumprindo os 7 meses de preñadas, segundo explica Rogelio Grille, xerente da empresa adxudicataria e director do centro.

Eses primeiros animais entraran nas instalacións a finais de xuño de 2018, no momento da súa posta en funcionamento, e marchan delas cunha idade de 21 meses. “A data prevista de parto é de 23,2 meses”, indica Rogelio. Cúmprese pois deste xeito o primeiro dos obxectivos marcados na posta en marcha deste centro público de recría, o primeiro destas características posto en marcha en España: lograr que os animais pariran antes dos 2 anos.

“Os obxectivos que nos puxemos son ambiciosos pero reais”, engade o director do centro. Outro que tamén se cumpre é que as xovencas saian con máis de 600 quilos de peso. As dez que abandonaron o centro o venres estaban entre os 620 quilos da que menos pesaba e os 680 da que máis. “A condición corporal coa que saíron para encarar o primeiro parto é moi boa, con 3,5 de condición corporal”, indica Rogelio.

Entran con 18 días de vida e saen con 21 meses

Igual que o venres é o día estipulado para que os animais que cumpren os 21 meses e 7 de xestación abandonen o centro, o martes é o día de entrada das becerras procedentes das explotacións. “A media de idade coa que están entrando é de 18 días de promedio pero hai gandeiros que teñen costume de mandalas un pouco antes e outros que lles agardan un pouco máis, varía sobre todo en función do espazo do que dispoñan nas explotacións para elas”, razoa o director do centro.

Na explotación faise unha proba de cartílago ao nacemento para determinar que os animais son negativos á enfermidade de BVD antes de seren enviados a Castro

As explotacións seleccionadas para enviar os seus animais tiveron que cumprir unha serie de requisitos sanitarios, como ser ganderías cualificadas sanitariamente con 5 anos sen ningún positivo nas probas de saneamento gandeiro. Con todo, antes de que as becerras saian da explotación o veterinario da ADS saca unha mostra de cartílago da orella ao nacemento para certificar que son animais negativos a antíxeno de BVD. Só cando chegan os resultados desa proba que garanten que son tenreiras libres da enfermidade poden ser enviadas ao centro de recría.

Cando chegan ás instalacións da Granxa Gayoso Castro colócanse en boxes individuais, nos que pasan os primeiros 60 días de leite. Ese periodo, no que as xatas tamén son vacinadas contra IBR, clostridios e problemas respiratorios, actúa tamén de periodo de corentena antes de pasar á seguinte fase, na que son agrupadas en casetas de dúas en dúas ou de tres en tres. “Con catro ou cinco meses volvemos a sangrar, antes non, porque interferirían os anticorpos maternais e os anticorpos vacinais”, indica Rogelio, que é veterinario de Seragro.

Destete aos 78 días

O destete prodúcese aos 78 días pero as becerras continúan nos boxes en grupo, de 2 ou 3 animais, até os 120 días, idade na que xa baixan para a primeira nave, na que están en cama quente en lotes de 8 animais até os 180 días. A esa idade pasan a lotes máis grandes, de 30 animais, pero manteñen a cama quente até que teñen 240 días. É entón, xa con 8 meses, cando pasan aos cubículos, onde estarán o resto do tempo até abandonar o centro.

A alimentación trata de acelerar o crecemento a idades temperás con doses altas de leite e penso a discreción co obxectivo de que as xatas gañen tamaño e dobren o peso ao destete. A partir dese momento e até os 4 meses de idade, ademais do penso introdúceselles a palla. Despois a inxesta pasa a ser xa mediante carro mesturador con distintas doses de silo de millo, silo de herba e palla. “As racións vanse variando en función da idade, conforme van medrando”, explica Rogelio.

A maioría dos gandeiros pon seme sexado

O protocolo que empregan no centro de recría de Castro para a inseminación establece que o animal debe pesar cando menos 400 quilos e medir 1,38 metros. “Estamos empezando a inseminar con 13 meses”, conta o responsable das instalacións. Por iso tratan de acelerar o crecemento nas primeiras fases para que as xatas alcancen canto antes a estatura e peso precisos.

Poñen as dúas primeiras doses de sexado e logo pasan a seme convencional

O prezo fixado para a estancia das tenreiras no centro é de 2,39 euros por animal e día. Ese custo inclúe a alimentación, tratamentos sanitarios, traslado desde a explotación e de volta a ela e inseminación con doses de seme convencional. Con todo, a maioría dos gandeiros optan por inseminar as súas xovencas con seme sexado, neste caso pagando o seu custo a maiores.

“Damos a posibilidade de sexado e case todos a escollen, pagan o custo da dose pero é a forma máis doada de lograr femias para a explotación porque nas xovencas é onde hai máis fertilidade”, conta Rogelio. Malia que esta baixa un pouco ao usar seme sexado, están a lograr medias de 1,7 doses por xata preñada. “O que facemos é poñer sexado as dúas primeiras doses e logo xa pasamos a seme convencional”, explica.