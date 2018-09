Primeiras imaxes do ensilado do millo en Galicia

Esta semana comenzou a ensilarse o millo en Galicia, aínda que a maior actividade será a partir da próxima semana e ata mediados de outubro. As previsións inicialmente eran bastante boas, pero sen embargo a forte seca e as elevadas temperaturas destes días preocupan a moitos gandeiros, sobre todo a aqueles que sementaron o millo tarde, no mes de xuño, de forma que aínda lle quedan varias semanas de crecemento por diante.

De momento as fincas que se están a ensilar son aquelas con terreos con menor profundidade e nas que o millo se sementou cedo. Un dos gandeiros que xa iniciou o ensilado é Álvaro Martínez Suárez, de Prevediños (Touro-A Coruña). “Sementeino moi cedo porque na nosa gandería dispoñemos de bastante terreo. Foi un LG 34 444 que plantamos o 19 de abril e o rendemento está a ser moi bo, con plantas de ata 4,09 metros de altura e calculo que unhas 60 toneladas de materia húmida por hectárea. Iso si, non escatimamos no abonado, pois esta parcela levou xurro de vaca, de porco e mineral”, asegura.

Ensilando o millo na gandería de Álvaro Martínez Suárez:

Outras imaxes da situación do millo en Galicia:

Millo de José Ramón Ramos Rey na Estrada

