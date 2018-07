Prevese un recorte da produción mundial de cereais, sobre todo de millo

A FAO prevé na súa nota informativa deste mes de xullo un recorte das perspectivas sobre a produción mundial de cereais e existencias, principalmente de millo, camiño dun marcado descenso no período 2018/19.

As indicacións máis recentes seguen apuntando a unha redución da produción de cereais en 2018 e unhas perspectivas negativas sobre a oferta de cereais para a próxima campaña de comercialización (2018/19). Sobre a base das condicións dos cultivos xa plantados, e supondo que as condicións meteorolóxicas sexan normais durante o resto das campañas agrícolas de 2018, o prognóstico da FAO acerca da produción mundial de cereais este ano ascende a 2586 millóns de toneladas (incluído o arroz elaborado), é dicir, 64,5 millóns de toneladas, un 2,4 % menos que o récord de produción de 2017.

Baixa a produción de millo

A diminución interanual reflicte principalmente a redución prevista da produción de millo. O descenso prognosticado para a produción de trigo en 2018 tamén deprime as perspectivas mundiais, mentres que se calcula que a produción de arroz alcanzará un novo máximo en 2018. Os últimos prognósticos sobre os cereais son preto de 24 millóns de toneladas inferiores aos de xuño, principalmente debido a unhas previsións sobre a produción de trigo na Unión Europea (UE), así como sobre a produción de trigo, millo e cebada na Federación de Rusia e Ucraína, menores ao previsto anteriormente.

A utilización mundial de cereais estímase en 2641 millóns de toneladas, isto é, 26,5 millóns de toneladas, un 1,0 % máis que en 2017/18, pero por baixo da previsión de xuño tras os axustes á baixa do consumo total de trigo e cebada. É probable que en 2018/19 siga aumentando a utilización total de todos os cereais principais, en proporción coa crecente demanda de alimentos, do mesmo xeito que é probable que siga aumentando o uso total como penso e na industria.

As existencias mundiais acumuladas caerán ao 27,7%, lonxe do 20,4% alcanzado en 2007, cando se disparou o prezo dos cereais

De materializarse os prognósticos actuais, a produción de cereais non será suficiente para satisfacer as necesidades totais de utilización previstas para 2018/19 e, como resultado diso, as existencias mundiais de cereais acumuladas no últimas cinco campañas terían que reducirse a 749 millóns de toneladas, isto é, un 7 % por baixo dos seus niveis de apertura.

Cos niveis actualmente previstos de utilización e existencias, o coeficiente reservas-utilización diminuiría do 30,6 % de 2017/18 a un 27,7 % en 2018/19, é dicir, a súa primeira diminución en catro anos, aínda que se mantería moi por encima do nivel do 20,4 % rexistrado en 2007/08, o máis baixo de todos os tempos. Entre os principais cereais, prevese que as existencias de millo experimentarán a maior redución. Tamén se prevé un descenso das existencias de trigo e cebada, mentres que as existencias de arroz ao fin do exercicio poderían aumentar por terceira campaña consecutiva.

As previsións indican que en 2018/19 o comercio mundial de cereais seguirá sendo en xeral robusto. Calcúlase que o comercio de trigo superará o nivel da campaña precedente, aínda que seguirá estando por baixo do máximo rexistrado en 2016/17. Segundo as previsións, o comercio mundial de cereais secundarios roldará niveles marca grazas á forte demanda de importacións de millo, cebada e sorgo. Tamén se prevé que, tanto en 2018 como en 2019, o comercio internacional de arroz permanecerá próximo á marca de 2017.