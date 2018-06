Prevalencia da Enfermidade Respiratoria Bovina na produción de leite e carne

A empresa de saúde animal Zoetis presentou recentemente os resultados dun ambicioso estudo de campo realizado en explotacións de España no que analizou a prevalencia dos patóxenos da Enfermidade Respiratoria Bovina (ERB) na cabana de leite e carne. Aínda que con matices atendendo ao tipo de produción do que se trate, as conclusións do estudo revelan a presenza do catro virus implicados na transmisión da enfermidade en toda a xeografía española, a pesar dos programas de vacinación.

O estudo

O obxectivo de Zoetis con este estudo foi o dar a coñecer cales son os principais axentes involucrados na ERB a nivel nacional, para poder optimizar a planificación dos programas sanitarios e de vacinación. En total, hanse muestreado máis de 100 explotacións cun censo total anual de máis de 300.000 animais.

O estudo pon o foco nos axentes implicados no desenvolvemento da ERB. Así, entran na fórmula de análise os factores ambientais que a condicionan como a tensión, a mestura de animais, un manexo inadecuado así como un aloxamento en condicións favorables para o contaxio. Tamén estuda a incidencia dos virus Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), Diarrea Vírica Bovina (BVD), Virus Respiratorio Sincitial Bovino (VRS) e Virus da Parainfluenza 3 (Pi3), e os patógenos secundarios en España, as bacterias máis frecuentes asociadas a este proceso como Mycoplasma bovis, Pasteurella multocida, Histophilus somni ou Trueperella pyogenes.

Resultados en vacún de leite

O estudo no gando vacún de leite leva a cabo en 50 explotacións, tendo en conta as zonas de maior censo (Galicia, Asturias, Cantabria, Castela e León e Cataluña). Aínda que no estudo tamén muestrearon a zona sur e Levante “para reflectir a situación peninsular”. En total contabilizan un censo de 33.250 xatas muestreadas.

-A prevalencia dos virus

Entre as conclusións máis destacadas no gando vacún de leite, o estudo permite certificar a presenza dos virus IBR, BVD, VRS e PI3 en toda a xeografía española, mesmo en zonas con programas de control oficial fronte ao IBR. En concreto, constátase unha prevalencia elevada do Virus Respiratorios Sincitial Bovino (VRS) asociada a zonas onde hai en marcha programas de control de Ronotraqeítis Infecciosa Bovina (IBR) como son Galicia, Cataluña e Castela e León. Os expertos encargados do estudo responsabilizan desta incidencia a programas de vacinación inadecuados.

No caso de Galicia, xunto á prevalencia do VRS o estudo tamén constata un elevado número de granxas positivas de BVD e de IBR.

Gráfica prevalencia dos patóxenos virais implicados na ERB:

Ademais, o estudo tamén revela que a afección da enfermidade intra-rabaño en todos eles é alta, tras ser medida con análises de sangue. Constatan, así mesmo, unha asociación clara entre o Virus Respiratorio Sincitial Bovino (VRS) e o Virus da Parainfluenza Tipo 3 (PI3).

-A prevalencia das bacterias

O resultado desta mostraxe arroxa tamén a relación entre a prevalencia das bacterias asociadas ao desenvolvemento da ERB. A Mycoplasma bovis é a principal bacteria involucrada en brotes desta enfermidade, tal e como o reflicte a seguinte gráfica.

Gráfica Prevalencia de patóxenos bacterianos:

Resultados en vacún de carne

En gando de carne muestrearon 58 explotacións cun censo anual de 269.400 animais en zonas de maior densidade como Galicia, Cantabria, Castela e León, Castela A Mancha, Cataluña, Navarra, Aragón, Andalucía e Murcia.

Do mesmo xeito que ocorre co vacún de leite, os virus IBR, BVD, VRS e PI3 están presentes en toda a xeografía española. No caso do gando de carne é especialmente significativo a seroprevalencia intra-rabaño de todos eles, superior ao 90% no caso do PI3.

Gráfico Seroprevalencia en granxa de patóxenos virais implicados na ERB:

-Prevalencia bacteriana

De igual forma que acontece co gando de leite, nas explotacións de vacún de carne analizadas a principal bacteria involucrada en brotes de ERB é Mycoplasma bovis.

Neste caso, destaca a prevalencia desta bacteria en granxas. Nos cultivos realizados, a prevalencia alcanza o 100% nas granxas e sitúase no 77% no cómputo individual. Mentres que, na serología, a incidencia redúcese ao 97% nas explotacións e rolda o 55% dos casos individuais.