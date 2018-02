Presentación do libro “As xentes do leite” ou cales son os planes de Inleit, este sábado en Curtis

As axudas destinadas sector agrogandeiro e a polémica normativa que prohibe esparexer xurros por aspersión para evitar a contaminación centrarán as primeiras charlas do II Xornadas do Rural Galego dende Curtis, que se celebrarán este sábado, día 17, no marco da celebración do II Poxa de Gando Frisón de Élite.

A xornada comezará ás 12.00 horas, no salón de actos do Recinto Feiral de Curtis, con Juan Manuel Fiz, representante do grupo lácteo Inleit, que explicará “Que leite nos demanda o mercado”. Inleit -antes Goodleit- atópase xa traballando na construción no Polígono Industrial de Teixeiro da que será unha gran planta de transformación láctea, con capacidade para transformar ata 450.000 toneladas, cando se atope a pleno rendemento. Na súa conferencia analizará tamén como traballarán nas áreas de innovación e calidade.

Presentación do libro “As xentes do leite”, de José Luís Míguez Vázquez

Ás 13.30 horas, o alcalde Javier Caínzos presentará o libro de fotografías “As xentes do leite”, xunto ao seu autor, José Luís Míguez Vázquez, o primeiro que se edita en Galicia onde se recollen as profesións implicadas no sector lácteo e que quere ser unha homenaxe ás persoas que cada día conseguen que esta industria gañe en calidade e competitividade.

A través desta obra, o Goberno local curtiense pon rostro, nome e reflexións ás distintas profesións que axudan cada día a que o sector lácteo galego goce de boa saúde. Así, a través das súas 120 páxinas dá a coñecer aos gandeiros, aos empresarios, aos técnicos de calidade do leite, aos comerciais agrícolas e de xenética, aos profesores das escolas de promoción rural, aos transportistas de forraxe e de gando, aos encargados do muxido, aos traballadores dos laboratorios, aos tractoristas e aos asesores en cultivos forraxeiros. Así un tras outro ata completar cada elo profesional desta industria, que supón o 50% da economía local curtiense.

Este é o primeiro libro que se edita en Galicia cos protagonistas do sector. Para o alcalde de Curtis, Javier Caínzos, “este libro era obrigado porque detrás do sector hai miles de persoas que non só viven do senón que se esforzan en facelo cada día máis competitivo”. No prólogo, o rexedor sostén que “cada fotografía representa capital persoal, talento e amor polo rural, e a obra enteira amósanos unha cadea de especial valor que se foi transformando nos últimos anos e na que cada elo representa a traballadores conscientes de que profesionalizando ou sector tamén poñen ou seu esforzo ao servizo da supervivencia do rural e, por tanto, da supervivencia de Galicia”.

O sábado, ademais, poderase visitar a exposición de maquinaria agrícola e o gando, procedente do oito mellores gandarías galegas, que se poxará o domingo.

Consulta aquí o catálogo do II Poxa de Gando Frisón de Elite.