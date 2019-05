Poden as granxas de leite reducir a súa pegada de carbono sen deixar de ser produtivas?

Varios estudos realizados en granxas de vacún de leite en Galicia e Asturias analizan as emisións de gases de efecto invernadoiro que se producen nas granxas, unha cuestión que pode cobrar importancia no próximo ciclo de axudas da PAC

A pegada de carbono que xera cada granxa é un aspecto que está comezando a interesar no sector lácteo, pois o próximo ciclo de axudas da PAC podería ter en conta as emisións producidas nas ganderías. Varios estudos realizados en granxas de vacún de leite de Galicia e Asturias analizaron nos últimos meses as emisións de carbono que se producen para localizar aqueles puntos con maiores concentracións e tentar despois reducilas. Algúns destes traballos foron presentados en Lugo no marco do workshop do proxecto Remedia.

“Para mitigar este impacto, é necesario realizar programas de formación cos gandeiros para un uso e utilización eficiente dos recursos da granxa, de xeito que se dirixan os procesos produtivos cara a unha produción de leite sustentable á vez que competitiva”, apunta Mario Fernández, técnico do departamento de Enxeñaría Sustentable de Agaca e involucrado nun estudo sobre a pegada de carbono realizado por esta entidade.

Os estudos fixéronse en granxas con distintos modelos de alimentación, desde ecolóxico até ensilado de millo

Nas investigacións, incluíronse gandarías con distintos modelos de alimentación. Así, hai granxas ecolóxicas, en pastoreo, que realizan ensilado de herba, aquelas que utilizan un ensilado de herba e de millo e as que optan só por ensilado de millo. O tipo de alimentación resultou ser unha das principais causas de emisións, por iso é fundamental contar con estudos dos distintos modelos.

A alimentación, clave para reducir a pegada de carbono

Nos datos analizados por Agaca, a maior parte das emisións de carbono procede directamente da alimentación. A elaboración de pensos e forraxes supón o 48% das emisións de carbono dunha granxa. A alimentación implica por cada vaca unhas 5,56 toneladas anuais de CO2 equivalente, principalmente dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido de nitróxeno (Nox).

Para o cálculo da pegada de carbono da alimentación, Agaca realizou un seguemento que implica todo o proceso da obtención de pensos e forraxes, que inclúe tanto a fabricación como o transporte. “Coñecer estes datos permitiralle ao gandeiro reducir as emisións variando a fórmula da alimentación”, comenta Fernández.

Mario Fernández, Agaca: “Coñecer estes datos permitiralle ao gandeiro reducir as emisións variando a alimentación”

O técnico tamén matiza que a pegada de carbono é só un indicador na Análise do Ciclo de Vida (ACV) do impacto ambiental que a produción gandeira xera. Incidir só na pegada de carbono non é garantía de que a granxa pase a ser sustentable, senón que é necesario fixarse tamén en aspectos como a pegada hídrica, o consumo de recursos enerxéticos ou a eutrofización das augas.

Outro dos focos que produce maior pegada de carbono na explotación é a fermentación entérica, a fermentación que se produce no aparello dixestivo das vacas e que xera metano. Neste caso, segundo os datos de Agaca, representa o 47,73% das emisións xa que cada vaca emite unhas 4,025 toneladas anuais de CO2 equivalente.

Estudo previsto en máis de 100 gandarías

Os datos obtidos por Agaca proceden dun estudo realizado en 10 explotacións gandeiras de distintas zonas de Galicia e con diferentes perfís. Trátase dun traballo realizado dentro do proxecto Eurel, que foi financiado con fondos Feader. Neste estudo, as gandarías teñen unha media de 111 vacas en muxido e unhas 59 hectáreas de superficie, coas que logran unha produción de 1.272.683 litros de leite ao ano.

Nas gandarías participantes, de media, a pegada de carbono sitúase nos 988 gramos de CO2 equivalente por litro de leite. Este cálculo comprende o proceso ata que o leite chega ó tanque de frío da granxa, xa que a partir de que sae da gandaría ese gasto xa non implica ó produtor senón á industria. “As granxas móvense entre uns valores de 837 e 1.319 gramos de CO2 equivalentes por litro de leite, que son semellantes aos obtidos noutros estudos” apunta o técnico.

O estudo de Agaca tamén ratifica que as gandarías en ecolóxico e pastoreo son as que teñen unha menor pegada de carbono por vaca, con valores de entre 7.892 kg. e 8.300 kg. anuais de CO2 equivalente respectivamente. Son unhas cifras por debaixo das que implica a produción con silo de millo, que pode ascender até os 13.571 kg. de CO2 equivalente por vaca.

Á marxe do estudo que se realizou nestas dez granxas, coa achega de datos nos anos 2017 e 2018, o que permite tamén unha comparativa aínda pendente de completar, Agaca está inmersa agora na realización dun estudo máis amplo. Neste novo proxecto, financiado pola Confederación Empresarial Española de Economía Social (Cepes), con fondos FSE, contempla a participación dun centenar de granxas.

Trátase dun estudo que se está realizando en gandarías da zona de Xallas (A Coruña) e da zona central de Galicia, na comarca de Deza. “Con este proxecto poderemos obter máis datos e sacar conclusións máis certeiras sobre como reducir a pegada de carbono”, apunta Mario Fernández.