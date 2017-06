Os seguros gandeiros en Galicia encarécense de media un 10%

A subida débese á redución en 10 puntos na subvención do Ministerio a todas as pólizas, o que supón un encarecemento do 14% nos seguros gandeiros. En Galicia a subida palíase en parte grazas ás axudas da Xunta, algo que non ocorre en todas as comunidades.

Os seguros para gandería encarecéronse desde o 1 de xuño en Galicia unha media do 10%, unha subida inferior á media de España. Este encarecemento débese a que o Ministerio de Agricultura recortou en 10 puntos a subvención base de todas as liñas e en todos os cultivos, unha decisión que se traducirá nun encarecemento medio das pólizas superior ao 20% nalgúns casos, e do 14% como media. En Galicia, a achega da Consellería do Medio Rural permitiu paliar en parte esta suba.

A razón deste encarecemento está na conxelación da partida para subvencionar a contratación de seguros agrogandeiros que destina o Ministerio a través da Entidade Nacional de Seguros Agrarios (Enesa). En 2016 aos 211 millóns orzamentados sumóuselle un crédito extraordinario de 56 millóns para poder cubrir o incremento na contratación e garantir o nivel de subvencións. Sen embargo, o orzamento de 2017 volve quedar en 211 millóns e sen posibilidade de incrementos. É dicir, o mesmo diñeiro a repartir entre máis pólizas, polo que Enesa optou por reducir a porcentaxe de subvención en 10 puntos, co que a axuda pública cubrirá algo menos do 40%, lonxe do máximo do 65% subvencionable que permite a normativa da Unión Europea. Este recorte está a supoñer desde o 1 de xuño, cando entra en vigor o novo plan de aseguramento para gando, un encarecemento dos seguros gandeiros de ata o 20%, dependendo da Comunidade.

En Galicia esta baixada prevese que se palíe grazas a que a Consellería do Medio Rural subvencionará o 16% sobre o 90% do custo do seguro; é dicir, sobre a Prima Comercial Base, en lugar de sobre a subvención de Enesa, que era como se facía en anteriores plans. Este cambio beneficia aos agricultores e gandeiros e faino de forma lineal, sen ter en conta os sinistros declarados.

Desta forma, as subvencións de Enesa para 2017 quedarían da seguinte forma:

Sen embargo, Ana Eiras, responsable de Seguros Agrarios do Sindicato Labrego Galego, lembra que “a porcentaxe de subvención -un 45% no caso do vacún de leite e de carne- é o máximo, o que na práctica é case imposible alcanzar, pois a explotación gandeira tería que cumprir todas as características que lle permitan chegar a esa porcentaxe de axuda”.

O descenso na achega pública ás pólizas agrarias e gandeiras é evidente se se compara coas subvencións por liña de seguro de 2016:

Para a representante do Sindicato Labrego “coa baixada de 10 puntos na subvención de Enesa retrocédese parte do camiño andado e o custo da póliza par o gandeiro volve ser equiparable ao do ano 2013”.

Isto pode levar, segundo Ana Eiras, a tres situacións: “A que caian as contratacións, o que pode levar á contradición de que sobre parte do diñeiro presupostado por Enesa, ou a que abandonen os seguros as explotacións que teñan menos riscos, o que aumentaría a antiselección, poñendo en perigo a viabilidade do sistema de seguro agrario en España”. E unha terceira consecuencia poderían ser as perdas nas explotacións agrarias cando sufran fortes sinistros e non conten con ferramentas que lles axuden, como ocorreu recentemente cos danos polas xeadas en viñedo.

Roberto García (Unións Agrarias): “O goberno está a deixar a política de seguros agrarios en mans das compañías privadas”

Pola súa banda, Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias lembra que “o problema de fondo é que o Ministerio se nega a aumentar o orzamento para axudas a seguros agrarios, co que calquera incremento de pólizas, como se defende para o caso do viñedo, será á conta de reducir a porcentaxe de subvención”.

En canto aos seguros gandeiros, Roberto García critica o sistema de penalizacións. “Está claro que ningunha explotación gandeira ten unha desgraza intencionadamente, e trasladar ao seguro agrario un efecto non controlable como pode ser unha adversidade climatolóxica como a seca ou enfermidades do gando, o que é unha política de bonus e malus, é unha aberración”, advirte

Neste sentido, o responsable de Unións lamenta que “o Ministerio está a deixar a política de seguros agrarios, que debería ser tamén un instrumento para garantir rendas aos agricultores e gandeiros, en mans das compañías privadas”.

Ucoga: “A baixada da subvención non axuda a estender a contratación de seguros no campo”

E que opinan desde as aseguradoras? Iván Novo Castro, director xeral de Ucoga, a maior correduría de seguros agrarios de Galicia recoñece que “os seguros agrarios e gandeiros a partir do 1 de xuño son algo máis caros”. Neste sentido, considera que este encarecemento vai diminuír a cobertura de seguros agrarios no campo, xa de por si baixa en sectores como o viñedo, e máis aínda nunha situación de prezos estancados no leite ou na carne. “O maior problema é que se agora a administración quixese reactivar a contratación de seguros, esta baixada da subvención non vai axudar”, advirte.