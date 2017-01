Os gandeiros ingresaron 6,5 millóns de euros polos pactos coa distribución

O balance do sector lácteo no 2016 presenta claroscuros. Unións Agrarias expuxo hoxe a súa visión sobre o último ano, no que cuestiona os baixos prezos do leite e os escasos avances derivados do acordo lácteo de Madrid. Como principal nota positiva, a organización sitúa o pacto ó que se chegou coas cadeas de supermercados en decembro do 2015, logo dun mes de tractoradas.

Aqueles acordos recollían o compromiso dos grupos da distribución de pagarlles ás industrias 2 céntimos máis polo leite de marca branca, coa idea de que eses cartos lle foran trasladados ós gandeiros. Durante o último ano, ese pacto levou a que as cadeas de supermercados lle pagasen as súas industrias proveedoras arredor de 8,5 millóns de euros a maiores, dos que 6,5 millóns repercutiron no sector produtor, segundo Unións.

Reny Picot, Celta, Capsa e Feiraco

Empresas como Reny Picot, unha das que máis volume move en marca branca, xa lle trasladaron a súa parte ós gandeiros, con mención específica na factura do concepto e das cantidades que representan eses pagos a maiores. Celta tamén está a abonar eses suplementos, así como Capsa, se ben esta última industria representa unha escasa parte do total, segundo as estimacións de Unións Agrarias.

No caso da cooperativa gandeira Feiraco, outra das industrias beneficiadas polo acordo, os ingresos a maiores superan o millón de euros. Outra cuestión é se eses cartos se lle trasladan ás explotacións socias proveedoras, un aspecto que desde Unións, preguntada ó respecto, entenden que é un tema interno da cooperativa.

Lactalis

O acordo coas cadeas de distribución está a funcionar en xeral de xeito positivo, segundo destacou hoxe en rolda de prensa Óscar Pose, secretario de Servizos de Unións Agrarias. A única ovella negra é Puleva-Lactalis. Unións acusa a Lactalis de reter arredor de 2 millóns de euros que tería cobrado a maiores da distribución, pero que non lle trasladou as súas explotacións proveedoras.

A toma de declaracións pola demanda contra Lactalis espérase para as próximas semanas

“Lactalis pagoulle ás granxas unha parte nos primeiros meses do 2016, pero despois deixou de pagar”, explica Óscar Pose. En vista desa situación, Unións iniciou unha campaña de boicot contra Puleva-Lactalis e presentou meses atrás unha demanda no xulgado de Vilalba. Espérase que a toma de declaracións no xulgado comece nas próximas semanas.

Os acordos ós que chegaron directamente os gandeiros cos supermercados é a parte máis positiva do ano, segundo a valoración de Unións. Aqueles pactos pecháranse tras semanas de mobilizacións nas que participaran tanto Unións como o Sindicato Labrego e, en menor medida, a Fruga, todas estas organizacións, xunto con gandeiros a título individual, baixo o paraugas da Plataforma en Defensa do Sector Lácteo.