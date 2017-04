Oito claves para a sementeira do millo forraxeiro en Galicia

As altas temperaturas e a falta de precipitacións están provocando que este ano se adiante considerablemente a sementeira do millo forraxeiro en Galicia, a principal forraxe das ganderías de vacún de leite da comunidade.

Neste sentido, dende o equipo técnico da Cooperativa Agraria Provincial da Coruña, cunhas 60 explotacións lácteas en xestión, ofrecen unhas recomendacións clave para mellorar os rendementos deste cultivo.

1)Avaliar se o cultivo é rendible. Temos que ter en conta se paga a pena sementar millo nunha parcela ou nunha zona con escasos rendementos e altos custos. Por debaixo dun rendemento de 30 toneladas de materia húmida por hectárea non sería rendible sementar millo forraxeiro, porque o seu custo sería superior a mercar silo de millo -cun prezo que rolda entre os 50 e os 54 euros a tonelada- ou fariña de millo. Dedicar esas parcelas a herba ou a outro cultivo menos esixente (xirasol ou unha combinación de xirasol con sorgo) podería ser unha alternativa máis rendible para a gandería.

2)Estado da terra. Para a sementeira do millo é moi importante que a terra esta en tempero, é dicir que estea enxoita, non húmida, para evitar a formación de bolas e de gretas coa calor, o que dificultaría a nascencia e desenvolvemento da planta de millo. A temperatura da terra debe estar como mínimo entre 12 e 13 graos, polo que a veces sementando antes non adiantamos máis.

3)Elección da variedade. Adaptala á zona e á rotación de cultivos, á época na que sementamos e aos cortes de herba e rendemento de millo que queremos recoller. “Nunha rotación millo-herba-millo, deberíamos ter un ciclo de 130 ou 135 días, o que viría a ser un ciclo de 220 a 250”, aseguran os técnicos de Cap-Coruna. As explotacións que teñen máis superficie poderían ir a variedades de millo con máis mazaroca, para lograr unha relación máis alta de almidón.

4) Abonado. É moi importante ter analíticas do solo de cada parcela para poder abonar en función das necesidades do cultivo e do estado da finca. Tamén encalar a parcela, en función do PH da mesma. O xurro da propia explotación ocupa o primeiro lugar do plan de abonado, e se non é suficiente engadir abono de síntese. “Nós non recomendaríamos abonar só co xurro, senón que complementaría cun nitróxeno. A nos gústanos o abono blending porque se adapta ás necesidades de cada parcela e ten unha boa relación aporte/prezo”, aseguran os técnicos da Cap Coruna.

5) Dose de sementeira adecuada. Debe estar entre as 85.000 e as 90.000 plantas por hectárea.

6) Profundidade de sementeira. Ata o 15 de maio pode ser máis superficial, a entre 4 e 6 centímetros, pois a terra aínda retén bastante humidade nun ano normal dende o punto de vista climatolóxico. A partir do 15 de maio as sementeiras do millo deben ser a entre 8 e 10 centímetros para asegurar a humidade necesaria para a xerminación.

Tamén é moi importante a velocidade de sementeira, de arredor de 7 ou 8 kilómetros por hora.

7) Vixiar as parcelas de millo nos 20 días posteriores á sementeira. “Nos 15 o 20 días despois da sementeira é imprescindible visitar as parcelas para detectar problemas de rosquilla ou doutros insectos ou do xabarín, e poder desta forma actuar a tempo”, recomendan.

8) Importancia de ter un cultivo no inverno. Unha parte significativa das parcelas (aquelas que están máis lonxe da explotación, ou nas que se recolle o millo tarde e se encharcan máis facilmente) non teñen un cultivo en inverno, repetíndose millo tras millo cada ano. “Estamos vendo que nestas parcelas, tras oito ou dez anos repetindo millo tras millo e queimando con glifosato antes da sementeira, os rendementos da colleita de millo estanse resentindo, polo que a nosa recomendación é sementar sempre un cultivo en inverno, por exemplo nabos ou guisantes para enterrar, co que estaremos mellorando a fertilidade e a saúde do solo, e recuperando rendementos do millo”, explican desde o equipo técnico da CAP Coruna.

“Tamén é importante non pasarnos coas doses dos herbicidas de pre ou post emerxencias pois do contrario teremos problemas de xerminación das pradeiras, un problema que estamos vendo cada vez máis”, advirten.

