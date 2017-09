O xulgado acorda non adxudicar a venda das queixerías de Pérez Olveira

O culebrón en que se transformara a venda das queixerías Lácteos Pérez Olveira (Santa Comba) e Alimentos Ruta Xacobea (O Pino), en situación de concurso de acreedores, tivo un desenlace sorprendente. Durante o último ano, disputáranse a compra das queixerías o Grupo TGT, unha das principais industrias do sector a nivel estatal, e Dairylac, a firma láctea de base cooperativa asentada en Melide. Finalmente, o xulgado mercantil da Coruña, que xestiona o concurso, decidiu non decantarse por ningunha das dúas ofertas presentadas.

A resolución xudicial, que é recurrible, recoñece o dereito de Pérez Olveira a non vender as súas plantas. “É precisamente o que pediamos. Lácteos Pérez Olveira ten as facultades intervidas polo proceso concursal, pero non suspendidas. Por tanto, o lóxico era que non se nos obrigase a vender se non queriamos”, explica o avogado que representa á industria no proceso, José Luis López.

A resolución xudicial deixa nunha posición vantaxosa a TGT, agora principal acreedor de Pérez Olveira

O xuíz abre así a porta a que Lácteos Pérez presente un convenio ante a súa xunta de acreedores co obxectivo de continuar coa actividade das plantas sen necesidade de vendelas. Unha cuestión clave do proceso é que o escenario dos acreedores mudou sustancialmente nos últimos meses, pois o grupo TGT mercou a comezos de ano o crédito hipotecario das plantas, cifrado en 3,7 millóns de euros, que era propiedade do fondo americano Amvis.

Cando TGT mercou o crédito hipotecario, Amvis xa tiña solicitada a súa execución. “Puidera ser que TGT mercase o crédito para evitar precisamente a súa execución. Se iso fose así, TGT podería ser favorable a unha solución, pero isto é unha simple hipótese” -valora o avogado de Pérez Olveira.- “No suposto de que se faga firme a resolución xudicial que decide non adxudicar as unidades produtivas, teremos que sentarnos a falar con TGT e cos outros acreedores para valorar as posibilidades de presentar un convenio”, subliña.

Antecedentes

A resolución xudicial pon fin a un longo proceso de venda, finalmente paralizada, no que competían o grupo catalán TGT e Dairylac. Lácteos Pérez xa tiña manifestada a súa preferencia pola venda das súas queixerías de Santa Comba e do Pino ó Grupo TGT, co que chegara a un acordo inicial para a transacción por un importe duns 6 millóns de euros.

Ese acordo de venda presentouse na primavera do 2016 ante o xulgado que xestiona o concurso de acreedores, coa petición de que a venda fose autorizada. Paralelamente, Dairylac presentara a súa oferta de compra ante o xulgado. Tanto TGT como Dairylac agardaban desde o verán do pasado ano a que o xuíz resolvese a adxudicación das plantas a unha das dúas ofertas presentadas.

Lácteos Pérez, visto o escenario, pedira finalmente que se lle permitira non vender as plantas, unha petición que o xulgado tivo agora en conta.