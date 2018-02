O sector de vacún prevé aprobar este 2018 un plan para preservar a eficacia dos antibióticos

O sector do vacún de leite ten previsto aprobar este ano 2018 un acordo voluntario dos propios axentes (gandeiros, cooperativas, industrias lácteas e veterinarios) para implantar protocolos de prescrición de antibióticos que sexan tamén de importancia crítica para o seu uso en humanos. O sector, a iniciativa propia, súmase desta forma ao Plan Nacional Nacional de Resistencia a Antibióticos, que busca preservar estes medicamentos para as xeracións futuras e evitar a aparición de bacterias multiresistentes.

O acordo foi avanzado este venres en Santiago de Compostela nunha xornada sobre “Uso responsable de medicamentos en vacún”, organizada pola Asociación Galega de Cooperativas Agrarias. O texto está a ser debatido nun grupo de traballo específico da Interprofesional Láctea (Inlac), que, unha vez aprobado, remitirao á Axencia Española do Medicamento do Ministerio de Sanidade. Así, prevese que o acordo sectorial apróbese e comécese a aplicar ao longo deste 2018.

“Este acordo é complexo pero é factible cumprilo. En vacún de leite somos responsables no uso de antibióticos desde hai tempo, e os datos así o corroboran, pero queremos dar un paso máis de forma altruísta pondo o noso gran de area na defensa integral da saúde pública. Así, con este acordo imos ter un sector lácteo máis competitivo e máis forte, e tamén cunha imaxe social reforzada”, destacou Higinio Mougán, director xerente de Agaca.

Como se atopa o sector de vacún de leite en España en canto a uso de antibióticos?

Os antibióticos que se utilizan en vacún de leite en España son fundamentalmente para tratar infeccións dos apararatos locomotor, respiratorio e reprodutivo causadas por axentes patóxenos presentes no medio ambiente ou en animais enfermos. E por suposto, tamén para previr ou tratar mamite, unha inflamación do ubre da vaca debido a axentes patóxenos. O consumo de antimicrobianos neste sector atópase na media da Unión Europa e en tendencia decreceente.

Así, José Manuel Peláez Pérez, técnico de Delagro, explicou que a partir dos datos de vendas facilitados polos principais fabricantes, “o consumo de antimamíticos en lactación baixou nos dous últimos anos un 15% anual e mantense o uso de tratamentos preventivos en secado”.

“As vendas de antimamíticos en lactación baixou nos dous últimos anos un 15% anual”

Os principais antibióticos que se utilizan en vacún de leite son dous, ambos para tratar as mamites: as cefalosporinas de terceira e de cuarta xeración e as quinolonas inxectables. “En canto ás primeiras, as súas vendas baixaron o pasado ano en España un 17%, aínda que é certo que estamos lixeiramente por encima da media europea, e as vendas de quinolonas descenderon un 1,95%, situándonos neste caso na media comunitaria de utilización por vaca”, subliñou José Manuel Peláez.

O gandeiro é tamén o primeiro defensor e o primeiro interesado nun uso responsable dos medicamentos. Non só polo seu compromiso profesional e social como produtor de alimentos, senón tamén porque un uso inadecuado de antibióticos (sen receita ou con produtos non autorizados) pódelle carrexar perder entre o 1 e o 100% das axudas da PAC, segundo o nivel de gravidade. Ademais, a detección de restos de antibióticos en leite por non respectar o tempo de espera prescrito supón non só que non se destine a consumo humano senón unha penalización económica para a gandaría afectada e os correspondentes bloqueos de entregas e sancións por parte da autoridade competente en materia de gandaría.

Que cambios vai supor para o veterinario?

Os cambios que se prevén para o veterinario, e que foron avanzados polos expertos que participaron na xornada de Agaca, van na liña de:

-Tenderase a suprimir o uso de antibióticos con carácter xeral preventivo, especialmente os secados en saba. Os antibióticos para o secado utilizaranse soamente con diagnóstico e como último recurso. Implantarase progresivamente un uso selectivo de antibióticos no secado.

-Antes de aplicar un antibiótico esixirase ao veterinario que realice un antibiograma que identifique o máis fielmente posible o axente patóxeno causante da mamite. O veterinario deberá establecer unha sistemática de uso de antibióticos de forma que se conte con identificación de patóxenos e realización de antibiogramas para, coñecendo os antibióticos aos que é sensible o patóxeno en cuestión, prescribir os tratamentos mais eficaces

-Tenderanse a suprimir os antibióticos de amplo espectro.

“Potenciarase a realización dun antiobiograma antes de aplicar un antibiótico”

-Cobrarán cada vez máis importancia as vacinas contra a mamite e outras enfermidades que requiran o uso de antibióticos. Tamén se incrementará o uso de produtos prebióticos e probióticos de orixe natural que favorecen a saudade dos animais.

-Maior rastrexabilidade no uso de medicamentos: todos os veterinarios deberán comunicar á administración todos os medicamentos que receiten ou administren a animais produtores de alimentos, facilitando a información á Comunidade Autónoma onde radique a explotación. Esta remitiralla ao Ministerio de Sanidade que cruzará estes datos de consumo cos de vendas que lle facilitará a industria veterinaria. A receita dixital xa se está probando nalgunhas Comunidades Autónomas e contribuirá a reforzar este control sobre o uso de antibióticos en veterinaria.

Que cambiará para o gandeiro de vacún de leite?

-O manexo cobrará cada vez máis importancia, especialmente a hixiene e unhas boas rutinas de muxido que preveñan a aparición de mamite e doutras infeccións.

-Aumentará a importancia das medidas de bioseguridade nas gandarías de vacún.

Noutros países da UE a industria láctea xa esixe ao gandeiro estar certificado no uso adecuado de antibióticos

-Reforzarase a figura do veterinario responsable de explotación, unha figura que xa existe en boa parte da UE. Para iso pedirase ao gandeiro que informe o facultativo que traballa na súa gandaría e que se fai responsable do uso de medicamentos na mesma.

Noutros países europeos as industrias lácteas tenden a esixir aos gandeiros certificados non só de benestar animal e de calidade do leite, senón tamén de uso adecuado de antibióticos, como condición para a recollida

E que cambios se aveciñan en vacún de cebo?

-Tenderase a mellorar o coidado dos tenreiros de recría de raza Frisoa nas propias explotacións (bo encalostrado, camas quentes…etc.) para reducir así a necesidade de uso de antibióticos nos cebadoiros. Os expertos avanzaron que unha posible medida sería a devolución por parte dos cebadeiros dos becerros que lles chegan en mal estado.

-En cebo tenderase a suprimir o uso de pensos medicamentosos e os tratamentos orais en auga. A vía inxectable ou parenteral será a preferente para administrar antibióticos.

Incidirase nun mellor coidado dos becerros pintos nas gandarías para que cheguen en mellor estado aos cebadoiros

-Os cebadoiros tenderán a primar aos gandeiros que vendan animais de recría preacondicionados, coas vacinas xa administradas. “En Irlanda xa se traballa así e para o gandeiro supón un plus de 50 euros por tenreiro, para un gasto que pode roldar os 10 euros”, destacou Manuel Cerviño, veterinario de Boehringer Ingelheim.

-Aos cebadoiros esixiráselles que elaboren e cumpran un plan de bioseguridade.