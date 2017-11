“O secado selectivo en vacún de leite obrigará aos gandeiros a ser máis profesionais”

A partir do 1 de xaneiro de 2018 a implantación da receita electrónica limitará notablemente a posibilidade de utilizar antibióticos con carácter preventivo para uso veterinario. No caso do vacún de leite, isto traducirase nunha progresiva restrición ao emprego de antimicrobianos nos secados en saba, maioritarios neste momento en España, e a súa progresiva substitución polo secado selectivo.

Neste sentido, a empresa catalá Q-llet é unha das pioneiras no país que están a traballar na realización de secado selectivo en vacún de leite, limitando o uso de antibióticos a soamente ao 25% do rabaño nalgunhas explotacións, e empregando sellador no 75% restante.

Entrevistamos a Demetrio Herrera, veterinario de Q-Llet e que leva traballando desde hai anos en secado selectivo en varias ganderías de vacún de leite.

En países máis avanzados na implantación do secado selectivo en vacún de leite, como Holanda e Dinamarca, observouse un pequeno repunte na incidencia da mamite. ¿Tamén o estades detectando nas ganderías nas que Q-Llet deixou de aplicar o secado en saba?

De acordo cos datos publicados en Holanda e Dinamarca hai un incremento en termo de mamites nos primeiros 30 días. O secado en saba ten unha función preventiva e na primeira fase o antibiótico vai previr que se desenvolva algunha infección no ubre.

Neste sentido, hai que asumir que co secado selectivo vaise rexistrar un pequeno incremento da incidencia de mastite nos primeiros 30 días, un repunte con respecto ao secado en saba que é asumible.

¿Cales son as esixencias mínimas de partida para que nunha gandería de vacún de leite póidase implantar o secado selectivo?

Como punto de partida, a granxa candidata a realizar secado selectivo debe ter un Reconto de Células Somáticas (RCS) en tanque inferior ás 250.000 células, mantido ao longo do ano.

Ademais, a gandería debe dispoñer de datos fiables para poder seleccionar as vacas que necesitarán tratamento, xa sexa control leiteiro ou outros sistemas de reconto celular en granxa, así como rexistro de mamites clínicas.

Outros requisitos serían a ausencia de patóxenos contaxiosos, como Streptococcus Agalactieae ou Staphylococcus Aureus.

Evidentemente, para unha gandería que teña máis dun 15% de mamites postparto sería inviable aplicar un secado selectivo. O razoable é ter menos dun 5% de mamites sobre partos aos primeiros 30 días en leite. Nas granxas onde o secado selectivo está en marcha temos de momento un 0,8% no grupo con antibiótico e dun 1,5% de mastite no grupo sen antibióticos.

“Con secado selectivo a incidencia de mamite rolda o 1,5% do rabaño”

Por tanto, antes de realizar secado selectivo traballaría moito en hixiene, que é o punto clave, na correcta aplicación dos tratamentos tanto de selladores como de antibióticos no secado, en instalacións e en manexo en xeral. E cando esa gandería sexa capaz de producir moi ben con antibióticos, e iso compróbase mirando o primeiro control leiteiro postparto, poderemos empezar a implementar o secado selectivo.

¿En que vacas se realizaría secado selectivo e en cales non?

O criterio utilizado por Q-Llet para empezar foi considerar os 3 últimos recontos celulares antes de secar e as mamites clínicas nos 90 días antes de secar. Así, non utilizamos antibióticos en secado nos animais cos tres últimos recontos celulares inferiores a 200.000 células e sen mamite clínica nos 90 días antes de secar.

Seguindo estes criterios, e se o RCS de tanque da granxa está entre 200-250, soamente ao redor do 25-30% dos animais reciben antibiótico de secado.

¿Como se comproba se o secado selectivo funciona?

Monitorando os indicadores de saúde da ubre, como son a prevalencia de infección no primeiro RCS postparto, risco de infección durante o período seco e as mamites clínicas que aparecen nos primeiros 30 días en leite.

Estes datos pódense monitorear de forma sinxela mediante algúns dos programas de xestión das granxas ou asociacións de control leiteiro.

“Pódense prescindir de antibióticos en secado nas vacas con menos de 200.000 RCS e sen mamite clínica nos 90 días anteriores”

Se os resultados non son os esperados, é necesario reavaliar os criterios de selección dos animais que se tratan, o procedemento de aplicación de intramamarios, especialmente a hixiene de quen os aplica, así como a hixiene das instalacións no período de transición.

¿Que vantaxes ten o secado selectivo para o gandeiros?

Se estamos, por exemplo, nunha gandería con 100 vacas e secas 30, o gandeiro aforra o tratamento de secado de 70 vacas, que a 10 euros por animal son 700 euros en total de aforro.

Pero ademais, co secado selectivo o gandeiro quitouse de encima un 70% de risco de presenza de antibióticos en tanque, e tamén de leite de descarte.

Outra vantaxe é que permite a posibilidade de implementar secados máis curtos, sobre todo en granxas con moita produción.

¿En que horizonte ves factible que se poida implantar de forma obrigatoria o secado selectivo e que se lle pediría á administración?

O horizonte marcarao a administración e os gandeiros e os técnicos debemos estar preparados.