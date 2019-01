O mercado do leite europeo consolida a tendencia de recuperación

O Ministerio de Agricultura subliña que o bo comportamento dos prezos do leite e das materias primas a nivel europeo “constitúen sinais positivas para a evolución do prezo percibido polos gandeiros españois”

Tódolos indicadores de mercado das últimas semanas confirman unha tendencia de recuperación do mercado lácteo a nivel europeo, ata o punto de que o Ministerio de Agricultura valora que “a recuperación do equilibrio entre oferta e demanda, e o bo comportamento dos prezos do leite e das materias primas a nivel europeo constitúen sinais positivas para a evolución do prezo percibido polos produtores españois”.

O último dato consolidado de prezos do leite en Europa, o de novembro, foi de 36,06 céntimos de media, culminándose así un ascenso progresivo de 4 céntimos desde o mes de maio. No mercado de produtos lácteos industriais, a manteiga continúa en bos prezos (449 euros /100 quilos), incluso superiores ós de hai un ano, e a maior mellora nas últimas semanas rexistrouse no leite en po desnatado, que encareceuse por riba do prezo de intervención, tras todo un ano por baixo.

O leite en po encareceuse máis dun 10% na última poxa de Fonterra, en tanto en Europa xa repuntou por riba dos prezos de intervención

O leite en po sitúase na actualidade en 179 euros / 100 Kg., polos 140 euros de hai ano. Outro dato a ter en conta é que a Comisión Europea estase desprendendo progresivamente de todo o leite en po almacenado durante a crise láctea. Na última licitación de venda, liberáronse 80.000 toneladas almacenadas, o que revela boas perspectivas de mercado.

De feito, o Global Dairy Trade, o sistema internacional de poxa de produtos lácteos impulsado pola neozelandesa Fonterra, pechou a súa última sesión cun encarecemento do leite en po desnatado por riba do 10%, en tanto o índice xeral da subasta subiu un 4%. As últimas catro subastas quincenais de Fonterra saldáronse cun aumento medio das cotizacións, cambiando a tendencia á baixa que viñan experimentando os prezos das poxas no segundo semestre do 2018.

As exportacións da Unión Europea continúan tamén a bo ritmo, mellorando no mes de novembro, e espérase que o ano remate cun récord de vendas ó exterior de leite en po desnatado e de queixos. Un dos principais mercados de exportación, China, amosou un comportamento excepcional no 2018, con incrementos das compras en tódalas categorías de produtos, nalgúns casos con dobles díxitos de crecemento.

Consumo e prezos ó público en España

A boa situación dos indicadores internacionais complétase coa boa situación interna, pois hai unha tendencia de suba dos prezos no campo, acompañada de bos números de vendas e de prezos nas cadeas de distribución. O Ministerio destaca que tras moitos anos de baixada do consumo, esta campaña o consumo de leite líquido aumentou en España no periodo xaneiro-novembro, cun consumo medio de 6 litros por persoa e mes.

Os prezos medios na distribución manteñen ademais unha estabilidade nos últimos meses, segundo o Ministerio, que sinala que a maior parte das vendas sitúase por riba dos 60 céntimos, en tanto un 35% está no arco 55-60 céntimos e a penas se detectaron situacións de banalización por baixo deses prezos.

Etiquetaxe da orixe

Para o próximo martes 22 de xaneiro, entrará en vigor a etiquetaxe obrigatoria da orixe dos lácteos, unha cuestión que desde o sector se espera como un revulsivo para incrementar o consumo da produción española de leite, reducindo as importacións.

Desde a Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca), emitiron hoxe un comunicado sinalando que agardan que a nova etiquetaxe contribúa a que os consumidores aposten polos produtos que xeran maior valor no territorio, “e que permitan que as futuras xeracións de gandeiros continúen coidando a nosa contorna rural”.

Negociación de contratos

O escenario xeral do sector lácteo preséntase, por tanto, positivo para os próximos meses, no que industrias e produtores terán que renegociar os novos contratos do leite, que se renovan maioritariamente a 1 de abril.

Nos primeiros días de febreiro, publicarase previsiblemente o decreto que reforma as organizacións de produtores (OPs), dotándoas de maior poder nas negociacións coas industrias. Desde Ulega, a principal OP de Galicia, impulsada por Unións Agrarias, agárdase encetar un proceso de negociación coas industrias unha vez saia publicado o decreto.