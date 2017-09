O máster en Produción de Leite volve cubrir todas as prazas

Inauguración do máster este venres no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM)

Este venres inaugurouse oficialmente nas instalacións do CIAM en Mabegondo o máster en Produción de Leite do Campus Terra da USC. Esta nova edición cubriu de novo as 10 prazas ofertadas.

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, e o vicerreitor de coordinación do campus de Lugo, Javier Bueno Lema, participaron na sesión de apertura deste posgrao propio da USC.

Os dez alumnos completarán e recibirán ao longo deste curso de posgrao contidos relativos á produción leiteira ao abeiro dun itinerario formativo de marcado carácter práctico, tal e como se deduce do seu cadro docente. De feito, un 30% do profesorado deste máster pertence á USC, mentres que o 70% restante do profesorado correspóndese con profesionais do sector leiteiro.

A formación estrutúrase ao redor de clases teóricas, prácticas de campo en empresas e viaxes de prácticas. Abrangue todos os aspectos involucrados na produción láctea: morfoloxía, fisioloxía e manexo sanitario dos animais, calidade do leite, xestión de instalacións, economía e xestión da produción e a explotación e produción de forraxes.

Un máster que antes había que realizar fóra de Galicia

O coordinador do máster en Produción de Leite do Campus Terra da USC, José Manuel Pereira, lembrou que a formación prestada a través deste posgrao propio da USC busca satisfacer unha demanda existente no sector agrogandeiro. De feito, antes de que a USC incluíra este posgrao propio na súa oferta formativa, moita xente de Galicia desprazábase ata outras rexións para poder recibir unha formación especialmente demanda por veterinarios, enxeñeiros agrónomos e titulados en administración de empresas.

Entre os patrocinadores deste máster están as cooperativas Delagro, Capsa, Cap Coruña, a empresa Progando ou a Deputación de Lugo.