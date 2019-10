“O leite ten que recuperar a idea de alimento esencial”

O director da Federación Nacional de Industrias Lácteas, Luis Calabozo, defende o traballo do conxunto do sector na promoción dos lácteos. Sitúa como principal problema de mercado os aranceis de Estados Unidos ós queixos. Advirte tamén das importacións españolas de queixos europeos

“O maior desafío do sector lácteo é xerar riqueza”. Ese é o obxectivo que o director da Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Luis Calabozo, marca para o conxunto da cadea láctea, gandeiros, cooperativas e industrias. “Temos que recuperar o consumo de lácteos en España, que leva varias décadas en retroceso, e lograr un maior valor engadido na comercialización de leite, queixos e iogures”, defende Calabozo, que vén de participar en Santiago nunha xornada organizada pola Interprofesional Láctea, a entidade que aglutina ó conxunto do sector.

A cadea láctea española está volcada nos últimos anos en campañas de promoción dos lácteos a través da Interprofesional. O obxectivo é frear a perda de consumo que se vén experimentando na última década, pois do 2010 ó 2018 perdeuse un 6% de consumo, 10% se se fala de leite líquido.

“O 99% dos fogares españois merca leite ou lácteos. O descenso de consumo é un problema de frecuencia e de cantidades”

O 2018 foi o primeiro ano da década en que repuntou o consumo de lácteos (+ 0,6%), pero no 2019 a tendencia é de novo negativa (- 0,2% nos primeiros cinco meses do ano).

“Cando hai uns anos nos preguntamos que estaba pasando cos consumidores, fixemos estudos de marketing e chegamos á conclusión de que o 99% dos fogares españois merca leite e produtos lácteos ó longo do ano. Non é por tanto un problema de penetración, é un problema de frecuencia e cantidades de compra”, analiza Calabozo.

“A segunda cuestión que nos interesaba analizar é onde se produce esa perda de frecuencia. Descubrimos que os maiores responsables da caída de consumo son os fogares con fillos entre 7 e 17 anos e as persoas mozas que se independizan”, expón o presidente da Fenil.

“Demostrouse que os consumidores a miúdo reducen o consumo de lácteos dun xeito inconsciente. Temos que lembrarlles os beneficios do leite e ofrecer pautas de consumo”

Por que se produce esa baixada de consumo? É unha cuestión máis difícil de determinar, xa que demostrouse que os consumidores con frecuencia reducen a compra de lácteos dun xeito inconsciente. “Entrevistamos a un panel de consumidores entre os que se comprobara, con tiques de compra de dous anos, que reduciran as súas compras de lácteos, e un 75% pensaba que no último ano consumira os mesmos lácteos ou máis que o ano anterior”.

A cuestión de fondo para Calabozo é que os produtos lácteos perderon a “idea de esencialidade”. “Hai 30 anos, o leite era un alimento esencial na dieta diaria. Hoxe perdeuse en parte esa fortaleza, que si lograron outros produtos, como as froitas e as hortalizas”, analiza Calabozo.

“Hai campañas que difunden falsos mitos, pero tranquilízanos comprobar que é un discurso que non cala na sociedade”

“A parte positiva é que vemos que o consumidor segue considerando o leite de xeito positivo polos seus aportes de calcio, proteínas e vitaminas. É certo que hai campañas que se adican a propagar falsos mitos sobre o leite, pero tranquilizounos comprobar que é un discurso que non está calando no consumidor. Por tanto, o noso esforzo ten que centrarse en lembrarlle ó consumidor os beneficios do leite e darlle unhas pautas de consumo avaladas de xeito científico”, valora o presidente da Fenil, que tamén actúa como secretario da Interprofesional Láctea.

“Pensabamos que tiñamos un produto que se defendía só, pero atopámonos con que se non comunicamos, perdemos sitio no mercado. Estamos facendo ese traballo de comunicar e temos campo para medrar en consumo de queixos, non caer en iogures e recuperar en leite”, conclúe Calabozo.

Perspectivas de mercado

Á hora de analizar a situación e perspectivas de mercado, o presidente da Fenil incide en que o contexto europeo apunta á estabilidade, con producións que medran de xeito ralentizado. “En España dependemos sobre todo do consumidor español e tamén das exportacións. En ambos escenarios temos que fixarnos principalmente no mercado de queixos. Os consumidores españoles están consumindo 2,5 millóns de toneladas de leite equivalente en queixos importados, sobre todo en ‘queixos commodity’, o que representa un tapón para o crecemento dos nosos queixos e, en último termo, para o prezo do leite no campo”.

“A importación de ‘queixos commodity’ é un tapón para o crecemento dos nosos queixos e, en último termo, para o prezo do leite no campo”

En canto ás exportacións españolas e europeas de queixos, Calabozo amosa a súa preocupación polos aranceis do 25% implantados por Estados Unidos á importación de queixos, o que afecta tanto ós queixos manchegos (ovella e mestura) coma ós de leite de vaca. “Esperemos que haxa cordura, que o conflicto entre as industrias da aviación civil se solucione e que non se utilice á industria agroalimentaria para atacar á Unión Europea”, concluíu Calabozo.