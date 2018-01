O agro galego aproba na emisión de gases

Previsión de emisións de gases de efecto invernadoiro no agro no 2030. Fonte: Eu Agricultural Outlook 2017-2030.

As emisións de gases de efecto invernadoiro no agro , así como de amoniaco, constitúen unha preocupación en aumento en Europa. Desde este ano, España obriga á inxección do purín para tratar de reducir as emisións e son previsibles novas medidas a partir da PAC post-2020. Cal é a situación do agro galego a nivel de emisións? Galicia atópase por baixo das grandes rexións gandeiras de Europa en emisións de gases de efecto invernadoiro e de amoniaco, segundo se desprende da proxección para o 2030 que manexa a Comisión Europea.

Os principais problemas de emisións de gases de efecto invernadoiro no agro europeo céntranse en zonas como Irlanda, Escocia, Dinamarca, Bretaña e Países do Loira (Francia), e Baixa Saxonia (Alemania), que no 2030 emitirán máis de 8 millóns de toneladas anuais equivalentes de CO2. Se atendemos a España, son Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura e Cataluña as rexións que máis contaminan, con entre 4 e 8 millóns de toneladas de emisións previstas no 2030 imputables ó agro; mentres Galicia sitúase nun terceiro escalón, con entre 2 e 4 millóns de toneladas.

Esas emisións de gases de efecto invernadoiro no agro, atribuíbles ó metano e ó óxido nitroso, hai que poñelas en contexto, pois supoñen só arredor do 10% do conxunto de emisións da UE, moi por baixo do que representan actividades industriais e transporte.

As emisións de metano no agro débense principalmente á dixestión dos rumiantes, en tanto o conxunto da cabana gandeira é responsable dun 72% das emisións do óxido nitroso -principalmente polos xurros-, e a agricultura dun 28%.

Amoniaco

Outra emisión que preocupa é a do amoniaco, un gas que reacciona na atmósfera con outros contaminantes para dar lugar a partículas en suspensión que afectan de xeito severo á saúde humana. A diferenza do que sucede cos gases de efecto invernadoiro, o 93% das emisións de amoniaco son imputables ó agro, cos xurros como principal factor (80%), acompañado dos fertilizantes minerais (20%).

En España, Cataluña encabeza as emisións de amoniaco, debidas en boa medida a súa cabana porcina, cunhas emisións que a UE calcula entre 40 e 100 kg. / hectárea agraria. Galicia quédase nun segundo escalón, con entre 20 e 40 kg. / hectárea, igual que Cantabria, en tanto o resto do país móvese no arco de 5 a 20 kg. por hectárea.

A UE espera que coa inxección de purín e coa mellora da eficiencia na produción de leite e carne reduciranse as emisións en Europa un 13% para o ano 2030, se ben prevese un aumento de emisións debidas ós fertilizantes minerais (+2%).