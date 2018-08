“Medio Ambiente deixa ós gandeiros sen opcións fronte ó lobo”

A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes demanda a convocatoria de axudas para a prevención de danos nas explotacións. Unións Agrarias pide medidas de control do cánido en Rodeiro, onde se rexistrou un novo ataque esta fin de semana

A situación do lobo en Galicia estase tornando insostible, desde a perspectiva da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF), pois cos propios datos de Medio Ambiente, os danos do lobo sobre o gando duplicáronse entre o 2015 e o 2017. Ante esta situación, o colectivo entende que é necesario que a Xunta tome medidas para atallar o problema. Unha das liñas de actuación que a Sociedade considera precisas é a convocatoria de axudas para a posta en marcha de medidas de prevención.

Durante o 2016 e o 2017, Medio Ambiente publicou sendas convocatorias para medidas de prevención, se ben o pasado ano concedeu uns prazos mínimos para xustificar a subvención, chegando a extremos nos que o suposto beneficiario recibiu a comunicación con só unhas horas para xustificar a axuda. Esta situación derivou en que parte das explotacións perderan as axudas.

Para o 2018, o sector agrario descoñece se Medio Ambiente ten previsto volver a convocar as axudas. A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes lembra tamén que o Plan de Xestión do Lobo en Galicia prevé o desenvolvemento de medidas de asesoramento ós produtores, “das que tampouco se sabe nada”.

Batidas

A falta de medidas da Administración está desembocando en que os gandeiros solicitan das sociedades de caza a posta en marcha de batidas contra o lobo, como a de Vilalba da pasada semana, segundo sinala a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes nunha nota de prensa. “O lobo está presente no 94% do territorio galego, polo que non podemos falar de casos illados ou zonas conflitivas. Todo o territorio debe dispoñer dun plan de traballo axeitado”, demanda o colectivo. “Medio Ambiente está a deixar ós gandeiros sen opcións fronte ó lobo”, conclúen.

A Consellería de Medio Ambiente foi consultada semanas atrás por Campo Galego sobre a convocatoria das axudas para prevención de danos, sen que por agora contestara.