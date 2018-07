Mazaricos acolle o 14 e 15 de xullo a feira de maquinaria agrícola XUMAGRA

O concello de Mazaricos acollerá próximamente a segunda edición da Feira de Maquinaria Agrícola e Gandeira (XUMAGRA), así como o mercado de coches de ocasión. Será o sábado e domingo, 14 e o 15 de xullo, no multiusos da Picota, en horario de dez da mañá a dez da noite.

Para o alcalde, Juan José Blanco Riveiro, “esta convocatoria xa é unha parada indispensable cara o evento do ano no noso Concello, a Semana Gandeira”. O coordinador da organización do evento, Benito Martínez afirma que “esta segunda edición é o sinal da consolidación de Xumagra. Mazaricos é un concello gandeiro, polo que este tipo de convocatorias son moi importantes para as persoas que se dedican a este negocio”.

Martínez subliñou que “virá unha boa cantidade de empresas profesionais da zona e tamén algunha doutras zonas tanto no caso da maquinaria como dos coches”. E é que as persoas visitantes tamén poderán atopar un novo utilitario grazas á sección de coches de ocasión que inclúe Xumagra.

Así, no exterior do multiusos poderanse contemplar os últimos modelos de máquinas agrícolas das principais marcas. Ademais, haberá pulpeira e churrasco para quen queira rematar a xornada cun pequeno banquete.