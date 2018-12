Máis de 100 gandeiros participan na Xornada Técnica de Africor Pontevedra

Algo máis dun cento de gandeiros asistiron este venres pola mañá en Agolada á “IV Xornada Técnica: A mellora no manexo do gando bovino de leite e de carne”, organizada pola Asociación O Parapeto, en colaboración con AFRICOR Pontevedra, a Consellería de Medio Rural e o Concello de Agolada.

Nas xornadas, que se celebraron no auditorio Manuel Costa Casares, abordáronse temas de actualidade para os gandeiros de vacún de leite, como son a recría das xatas, a mellora xenética e o uso de antibióticos.

Así, David Otero Lavandeira, veterinario de vacún de leite de Nanta, explicou as claves para mellorar na recría, e que pasan, entre outros, por un bo encalostrado, unha alimentación intensiva en leite, o destete progresivo e unha socialización dende idades temperás.

Pola súa parte, José Taboada, gandeiro e veterinario asesor de ALLFEED, explicou como é posible traballar sen antibióticos no vacún de leite, a través de medidas como a selección xenética das vacas, a mellora do benestar animal, da alimentación e do emprego de produtos e novas ferramentas tecnolóxicas como as que ofrece a súa empresa.

Por último, José Antonio Jiménez, xefe de departamento técnico de CONAFE destacou a importancia da mellora xenética para aumentar a rendibilidade das explotacións. Neste sentido, e partindo dunha boa recollida de datos en cada granxa, defendeu a necesidade de aplicar programas de mellora xenética, marcándose uns obxectivos para cada explotación. Así, destacou o importante avance que supuxo o incremento do emprego dos touros xenómicos para acelerar o proceso de mellora do ICO da cabana gandeira española. Como exemplo, destacou que neste 2018 arredor do 70% das inseminacións en vacún de leite que se fixeron en España foron con touros xenómicos, e só o 30% restante con touros probados.

Ademais, incidiu na necesidade de que os gandeiros empregan máis o xenotipado das becerras, para así poder optimizar e acelerar a mellora xenética tamén pola vía materna.

Concurso escolar sobre medio rural

No transcurso da xornada, houbo un pequeno recital poético da gandeira e poetisa de Taboada (Lugo), Ana Vila Portomeñe, e tamén se entregaron os premios do concurso escolar de debuxo Africor 2018, no que participaron 60 nenos e nenas do colexio público de Agolada.

O primeiro premio foi para Sabela Méndez Diéguez, de Ventosa; o segundo foi para Óscar Blanco Enríquez, de Trabancas e o terceiro galardón correspondeu a Jesús Río Vilariño, de Belpellos.

A “IV Xornada Técnica: A mellora no manexo do gando bovino de leite e de carne” foi clausurada por José Carlos Vega Rodríguez, presidente de Fefriga e vicepresidente de Conafe, e polo delegado territorial da Consellería de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo.

Como remate á xornada celebrouse una xantar na parrillada Agolada, con sorteo dunha becerra, de doses seminais e doutros agasallos.

Fotos da xornada: