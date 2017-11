Listado de ganderías de Galicia gañadoras dos premios á mellor calidade sanitaria do leite

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, entregou este venres os galardóns Exceleite, que premian o labor das 20 mellores explotacións leiteiras galegas no ámbito hixiénico-sanitario. Estes novos premios están promovidos pola Xunta en colaboración co Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (Ligal).

Preto de 5.000 granxas galegas podían optar a estes premios, todas as que están inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada (Recaldi) e que, polo tanto, están en disposición de usar o distintivo de calidade Galega 100%. Delas seleccionáronse, con criterios técnicos, as 50 explotacións finalistas e posteriormente os 20 recoñecementos entregados hoxe nun acto celebrado no pazo de Cores, no concello coruñés da Baña.

Gañadores premios Exceleite 2017: