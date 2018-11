Listado de ganderías de Galicia gañadoras dos premios á mellor calidade sanitaria do leite 2018

O conselleiro do Medio Rural, José González, presidiu este mediodía en Vilalba, xunto coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, a entrega dos II Premios Exceleite á excelencia hixiénico-sanitaria das explotacións leiteiras de leite cru de vaca durante o ano 2017.

Preto de 5.000 granxas galegas podían optar a estes premios, todas as que están inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada (Recaldi) e que, polo tanto, están en disposición de usar o distintivo de calidade Galega 100%. Delas seleccionáronse, con criterios técnicos, as 50 explotacións finalistas e posteriormente os 20 recoñecementos entregados hoxe nun acto celebrado no hotel Spa Attica 21 de Vilalba.

Gañadores premios Exceleite 2018:

GRUPO PREMIO NOME CONCELLO PROVINCIA GRANDE – EXTENSIVO 1 BARCO FUENTES SANTIAGO TOURO A CORUÑA GRANDE – EXTENSIVO 2 GONZALEZ FOLGUEIRAS MARIA SIRA SARRIA LUGO GRANDE – SEMIEXTENSIVO 1 GANADERIA GASU, S.C. TORDOIA A CORUÑA GRANDE – SEMIEXTENSIVO 2 VILAGUDIN S.C ORDES A CORUÑA GRANDE – INTENSIVO 1 MONICA LANDEIRA Y OTRO, S.C. VAL DO DUBRA A CORUÑA GRANDE – INTENSIVO 2 GANDEIRIA PEREIRIÑA S.C. VAL DO DUBRA A CORUÑA MEDIANO – EXTENSIVO 1 PIÑEIRO S.C. CASTROVERDE LUGO MEDIANO – EXTENSIVO 2 CORTES FERNANDEZ ANGEL RODEIRO PONTEVEDRA MEDIANO – SEMIEXTENSIVO 1 BALEATO PAZOS JESUS MANUEL TORDOIA A CORUÑA MEDIANO – SEMIEXTENSIVO 2 REGUERA LAMELA PAZ CASTROVERDE LUGO MEDIANO – INTENSIVO 1 PEREZ BOTANA, CARMEN FRADES A CORUÑA MEDIANO – INTENSIVO 2 LANDEIRA COSTA LOURDES TRAZO A CORUÑA PEQUENO – EXTENSIVO 1 A RIVEIRA S.C. SOBRADO A CORUÑA PEQUENO – EXTENSIVO 2 MOURIÑO GONZALEZ BENITO SILLEDA PONTEVEDRA PEQUENO – SEMIEXTENSIVO 1 PENIN JUL MARIA IRENE PALAS DE REI LUGO PEQUENO – SEMIEXTENSIVO 2 HERMANOS PRADO CARRACEDO C.B. VILALBA LUGO PEQUENO – INTENSIVO 1 GOMEZ VARELA MARIA MELIDE A CORUÑA PEQUENO – INTENSIVO 2 PRIETO VAZQUEZ MARIA JOSE ARANGA A CORUÑA ECOLÓXICO 1 RIVAS LAMAS ANGEL FRIOL LUGO ECOLÓXICO 2 TORRES LOPEZ CONCEPCION CHANTADA LUGO

Os gandeiros galegos ingresaron por venda de leite máis de 639 millóns de euros ata setembro

O conselleiro do Medio Rural, José González, destacou neste acto que nos primeiros nove meses do ano, os gandeiros galegos ingresaron preto de 36 millóns de euros máis que no 2017, é dicir, un 6% máis, ata superar os 639 millóns de euros en termos globais.

Estes datos, matizou o conselleiro, “son froito do traballo e a seriedade dos gandeiros nas explotacións, que converteron ao sector lácteo no buque insignia do rural galego e conseguiron situar a Galicia como líder indiscutible dentro de España, non só polo seu volume de produción senón tamén pola calidade da súa materia prima”.

O conselleiro reiterou a importancia de manter o bo status sanitario da cabana gandeira de Galicia para acadar esa calidade diferenciada, algo que xunto co benestar animal, convértense nas claves deste eido produtivo. Así, González salientou que o seu departamento continuará achegando recursos, ata 17 millóns de euros no ano 2019, para esas campañas de sanidade animal. Neste senso, agradeceu a colaboración dos gandeiros e o gran traballo que realizan tamén os técnicos, veterinarios e persoal que asesora aos produtores.

Nova liña de axudas para fomentar a recría

O titular de Medio Rural tamén fixo fincapé no papel protagonista que teñen as mulleres e os mozos nestes premios Exceleite, algo que ten importancia, dixo, porque demostra a remuda xeracional no agro.

Así mesmo, referiuse aos traballos de investigación asociados á recuperación dos recursos autóctonos gandeiros, sinalando que se vai afondar na mellora xenética da raza frisona, para a cal se vai establecer pola Consellería unha nova axuda dotada con 200.000 euros para fomentar a recría desta especie.