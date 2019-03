Lista dos 17 animais que sairán este sábado a poxa en Santa Comba

Este sábado o recinto feiral de Santa Comba acolle unha nova edición da Poxa de Gando Frisón. Serán 17 animais ,procedentes de ganderías da comarca de Xallas e doutras limítrofes, os que sairán á venda a partir das 11:00 horas.

A poxa está organizada por AFRICOR Coruña en colaboración co Concello de Santa Comba e co apoio da Deputación da Coruña e da Consellería do Medio Rural.

Ó remate da poxa sortearase unha tenreira de raza Frisoa entre os compradores e o público asistente. Tamén haberá máis premios para sortear entre os compradores, por deferencia das distintas casas comerciais.