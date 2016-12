Lácteos Pérez quere paralizar a venda das súas queixerías

O culebrón no que se transformou o proceso concursal de Lácteos Pérez e Alimentos Ruta Xacobea continúa a enredarse. As sociedades concursadas queren paralizar agora o proceso de venda das súas dúas queixerías, ubicadas na Pereira (Santa Comba) e no Pino. O xulgado que xestiona o concurso voluntario de acreedores de Lácteos Pérez rexeitou en principio esa petición para frear a adxudicación das plantas, pero Pérez presentou un recurso, pendente de resolución.

As queixerías de Lácteos Pérez e Alimentos Ruta Xacobea eran pretendidas por Dairylac, unha sociedade galega de base cooperativa, e polo grupo catalán TGT, unha das principais industrias do sector a nivel estatal. Ambos grupos tiñan presentado ofertas polas queixerías ante o xulgado mercantil que xestiona o concurso, que se esperaba que decidise sobre cal das propostas era a máis favorable.

Lácteos Pérez, que apostaba pola venda das súas unidades produtivas ó grupo TGT, trata de evitar agora que o xulgado decida sobre a adxudicación das súas plantas. A sociedade pediulle ó xuíz a retirada da solicitude de autorización que presentara en xuño para proceder á venda das súas unidades produtivas.

O xuíz, sen embargo, interpretou que esa petición xa non tiña lugar, dado o avanzado do proceso. Ante esa decisión, Pérez presentou un recurso, que se terá que resolver nas próximas semanas.

Perspectivas

En caso de que Lácteos Pérez logre frear o proceso xudicial de adxudicación das súas plantas, o seu obxectivo pasa por presentar un convenio cos acreedores. Tras ese convenio, en función do que estipule o mesmo, a empresa podería ter maior libertade para proceder á venda das súas queixerías a quen estime oportuno, se ese fose o seu desexo.

Tal escenario deixaría a Dairylac ante a necesidade de implementar un plan B para entrar na produción de queixos. A compañía confiaba nas bondades da súa oferta, que entendía superior á de TGT, para lograr a adxudicación xudicial de Lácteos Pérez e de Alimentos Ruta Xacobea, dúas pezas clave no plan de futuro que deseñara. Se esa adxudicación xudicial se bloquea, terá que valorar alternativas.