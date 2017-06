Lácteos Conchy, leite cru de Friol a Madrid

Todos os mércores pola noite sae da pequena parroquia de Madelos, no concello lucense de Friol, unha furgoneta isotermo conducida por José Ángel Modia e cargada con leite acabado de muxir con destino a Madrid. Son 250 litros de leite crú, sen máis tratamento que o enfriado e o envasado en botellas herméticas de litro e medio, directas ás neveiras de consumidores que buscan un produto con todas as propiedades e o sabor de sempre.

A explotación familiar ten neste momento 35 vacas en muxido e produce uns 700 litros de leite ao día. Con este tamaño semellaría unha explotación pouco viable, pero sen embargo dela viven sete persoas. O segredo: controlar o produto de principio a fin (desde a produción, o procesado, o etiquetado, a comercializacion e mesmo a distribución) para evitar intermediarios e facelo chegar directamente desde a granxa ao cliente final.

Até 2012 a explotación atendíaa Concha. O seu home José Ángel tiña unha pequena empresa de excavacións e os dous fillos do matrimonio, César e Gema, estaban a estudar, el un ciclo superior de Delineación e ela Administrativo. Pero a crise deu ao traste co negocio de José Ángel e César e Genma non lograron atopar traballo en canto acabaron de estudar. Así que entre todos decidiron centrarse na granxa familiar e darlle un impulso pola vía da transformación e a venda directa.

Empezaron montando un posto no mercado de Ponferrada onde vendían pan de Ousá da panadaría Concha e queixo de Friol de Pacita, ademais doutros produtos galegos. Atendíao Genma e seu pai José Ángel facía a entrega a domicilio aos clientes. No reparto pedíanlle leite, queixo e requeixo e na casa dos Modia sempre se fixeran queixos, así que se decidiron.

Partiron da técnica da avoa para a elaboración de queixo artesán de Friol

Era a avoa, Carmen Corredoira, de 86 anos, a que se encargaba diso. O modo de elaboración era artesán, ao xeito tradicional da zona de Friol, pero a produción era unicamente para autoconsumo e para vender unha vez ao ano na Feira do Queixo que este concello lucense organiza polo mes de marzo. “Toda a vida fixemos queixo na casa, miña avoa comezaba no mes de outubro a facer queixos, un ou dous diarios, e facíalles unha cama no hórreo, onde lles ía dar a volta todos os días, para gardalos para a feira do mes de marzo. E debía ter boa man para os queixos, porque os vendía todos na primeira hora”, lembra César.

Así que con ese Know how na casa, a finais do 2012 fixeron un investimento de 60.000 euros e montaron unha pequena queixaría pegada á nave da explotación. “O primeiro ano foi de probas, moitos queixos tiramos”, recoñece César. Pero no 2014 a técnica xa estaba perfeccionada e comezaron a vender os queixos e tamén leite cru, para o que conseguiran o rexistro sanitario en abril de 2013 despois de pasar uns parámetros de calidade moi esixentes e uns controis de calidade continuos (de feito, todos os días mandan unha mostra do leite a analizar ao Ligal).

Hoxe venden uns 400 litros de leite cru envasado á semana (250 litros en Madrid e 150 en Ponferrada) a un prezo de 2,40 euros a botella de litro e medio. En Lugo tamén o teñen en varias tendas e no supermercado E-Leclerc pero practicamente non venden nada. “Apréciannos moito máis o produto en Madrid ou Ponferrada que aquí”, lamenta César.

“Apréciannos moito máis o produto en Madrid ou Ponferrada que aquí”

Todas as semanas reciben os encargos a través do teléfono móbil, o email ou o facebook (https://www.facebook.com/lacteosconchy/), preparan os pedidos e vanos entregar directamente ao cliente. Os luns e venres en Lugo, os mércores e sábados en Ponferrada e os xoves en Madrid. E a partires deste mes queren ampliar tamén a distribución con entregas un día a semana na Coruña e en Santiago.

Os clientes son variados, desde domicilios particulares a tendas de alimentación, bares e restaurantes ou grupos de consumo responsable. “Mesmo hai algún ximnasio en Madrid que nos pide leite para os seus clientes, porque é unha fonte moi importante de proteína”, conta Carlos.

O seu é un produto natural, directo do teto da vaca ao consumidor sen ningún tipo de tratamento, pero desde logo non é un produto quilómetro cero. Desde Friol a Madrid hai uns 500, así que para rendibilizar a viaxe na furgoneta levan tamén outros produtos galegos para os seus clientes. Doutro xeito, con leite só, posiblemente a viaxe non fora rendible nin o negocio viable.

Produto do día e baixo pedido

Tanto o leite coma o queixo fresco que Lácteos Conchy vende é baixo pedido. “Son produtos do día, o leite envasado é acabado de muxir e o queixo faise ese mesmo día e a súa caducidade é curta, no caso do leite só dous días, así que ten que ser a demanda, porque non podemos voltar con sobrantes porque teriamos que tiralos”, explica Concha.

Ela é a encargada de facer os queixos xunto á súa filla Gema, que é quen lle axuda. Fan queixo cinco días á semana co leite que acaban de muxir pola mañá. Entre o leite que venden cru e o que precisan para facer os queixos logran gastar un 60% do total producido na explotación; o outro 40% de excedente véndeno á cooperativa Agris.

Este mes comezarán a vender en Santiago e na Coruña

Fan tamén queixo cremoso, con 15 días días de curación nunha pequena cámara que teñen a carón da zona de elaboración e de envasado de leite. En total, producen uns 200 queixos frescos á semana e outros tantos curados. Non están na denominación de orixe Arzúa-Ulloa e xustifican a súa decisión: “A miña denominación é Conchy, queixo de Friol; teño a miña marca e fágoos á miña maneira”, argumenta Concha.

As vacas de Lácteos Conchy están en pastoreo