Lactalis – Puleva quere bloquear a suba do leite en Galicia no 2020 mentres auméntao en Francia un 7,5%

A multinacional gala, a industria que máis volume de leite procesa en Galicia, ofrécelle as súas granxas proveedoras un contrato anual que impide a suba do leite, afastándose da tendencia do mercado

O escenario de recuperación de prezos do leite no campo que se está a experimentar en España e no resto de Europa facía presaxiar bos tempos para as granxas galegas, pero Lactalis – Puleva, a principal industria por volume de recollida na comunidade, vén de deitar un xarro de auga fría sobre esas expectativas. A multinacional francesa está a entregar no campo unha proposta de contrato anual que na práctica bloquea calquera suba do prezo do leite desde marzo do 2020 a febreiro do 2021, unha situación que xera indignación entre as súas granxas proveedoras.

Lactalis – Puleva proponlle as súas granxas un prezo base de 29,5 céntimos (0,5 céntimos máis que no contrato de marzo do 2019) e indexa a evolución dese prezo ao longo do ano á evolución do prezo medio galego (Datos do Fega, Ministerio de Agricultura) en comparación co prezo medio de xaneiro do 2020.

Cal é o truco desde modelo de indexación?. Que se se se mantén a tendencia dos prezos dos últimos meses, o prezo de xaneiro do 2020 será dos máis altos dos últimos cinco anos, se non o maior, polo que o prezo base pagado por Lactalis ó longo do 2020 non é esperable que suba e mesmo probablemente baixe en determinadas épocas, como a primavera.

O bloqueo de prezos provocado por Lactalis e por outras industrias con modelos similares, que operan con prezos semifixos ao longo de todo o ano, impide que as granxas galegas se beneficien das recuperacións do mercado que se suceden periodicamente en Europa e no resto de España. Ese bloqueo aumenta o diferencial de prezos entre Galicia e o resto de Estado. Cómpre lembrar que a comunidade sitúase desde hai anos como pechacancelas do prezo do leite pagado en España, agora cunha diferencia de 2 céntimos en relación ó prezo medio ponderado abonado no resto do Estado.

A proposta de Lactalis é o primeiro contrato que chega ó campo para o 2020. Dado que a multinacional gala é a primeira industria en recollida en Galicia, con arredor dun 20% do leite, os seus pasos adoitan ser imitados polo resto das industrias. O bloqueo de prezos que tenta Lactalis está por tanto a xerar malestar non só entre as granxas provedoras da multinacional, senón en todo o sector.

Silencio da industria ante a organización de produtores Ulega

Das máis de mil granxas que lle entregan o leite a Lactalis – Puleva en Galicia, hai algo máis de 400 que pertencen á organización de produtores Ulega, impulsada por Unións Agrarias. A esas granxas, a multinacional gala xa non pode ofrecerlles un contrato directamente, pois a reforma do Paquete Lácteo aprobada no 2019 obrígaa a negociar eses contratos coa organización de produtores Ulega.

Problema, Lactalis a día de hoxe non contestou ós requerimentos de Ulega para sentarse a negociar nin lle trasladou ningunha proposta de contrato para as súas granxas proveedoras. Desde Ulega agardan un inmediato inicio das negociacións con Lactalis – Puleva, pero polo momento a multinacional francesa garda silencio.