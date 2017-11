Lactalis prevé duplicar para 2020 a recollida de leite ecolóxico en Galicia

O Grupo Lactalis, líder mundial no sector lácteo, prevé duplicar a recollida de leite ecolóxico pasando dos 9 millóns de litros actuais a alcanzar en 2020 os 20 millóns de litros, que se comercializarán en España baixo a marcha Puleva Eco. Así o anunciaron os responsables da multinacional francesa na Primeira Convención de Gandeiros de Leite Ecolóxico celebrada en Vilalba (Lugo).

O aumento progresivo na recollida producirase grazas á reconversión de 30 gandeiros que se sumarán aos 50 que xa están certificados para a produción ecolóxica. Estes 80 gandeiros están localizados principalmente en Galicia, aínda que a compañía tamén colabora con explotacións en Asturias, Cantabria e Cataluña.

Os prezos para os gandeiros mantéñense na contorna dos 0,50 euros o litro e con contratos a un ano para os produtores que xa están certificados. A crecente demanda do leite ecolóxico, impulsada pola campaña publicitaria de Puleva Eco, levou mesmo este verán neste outono a unha escaseza deste produto no mercado, debido ao descenso da produción por mor da seca dos pastos.

O Grupo Lactalis comezou a recoller leite ecolóxico en España a dous gandeiros en 1999, cando a comercializaba baixo a marca Président. En 2011 chegou ao mercado Puleva ECO, que é a verdadeira dinamizadora do mercado e líder actual da categoría cunha cota de mercado do 57,1%.

Lactalis prevé lanzar novos produtos con leite ecolóxico

Os alimentos ecolóxicos son unha das categorías con maior expansión a nivel mundial. En España, as vendas destes produtos rexistraron crecementos do 20% en 2016 e do 35% na primeira metade do 2017.

Neste sentido, un dos principais retos é conseguir producir alimentos ecolóxicos en cantidade suficiente para cubrir a demanda crecente dos consumidores españois.

“Para o Grupo Lactalis é importante seguir coa recollida de leite ecolóxico, posto que o mercado demanda cada ano máis produtos elaborados con este tipo de leite. A medida que aumentemos a recollida poderemos pensar en lanzar novos produtos non só de leite de consumo senón noutras categorías”, destacou Aurelio Antuña, conselleiro delegado do Grupo Lactalis en España.