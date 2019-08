Irlanda incrementa case un 10% a súa produción de leite mentres que España estáncase

A produción de leite na Unión Europa incrementouse no primeiro semestre do ano nun 0,2%, en consonancia coas previsións da Comisión.

Non obstante, a evolución por países é moi dispar, segundo se recolle no informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea publicado este mércores. Así, mentres que en España as entregas de leite entre xaneiro e xuño aumentaron soamente un 0,2% respecto ao mesmo período de 2018, e en Portugal, Francia e Alemaña baixaron un 2%, un 1,1% e un 0,3% respectivamente, e mesmo un 2,7% en Holanda -neste caso debido en parte ás limitacións ambientais-, sen embargo hai países nos que a produción de leite disparouse.

Destaca especialmente o caso de Irlanda, un país cun plan estratéxico para o seu sector lácteo implantado desde fai máis dunha década, cunha subida semestral do 10%, ou do Reino Unido, onde animados polo Brexit os gandeiros aumentaron as entregas nun 2,8%. Tamén é de salientar o aumento da produción de leite en Polonia (un 2,3% máis) ou de Romanía, cun 6,2% máis de entregas.

Esta tendencia dispar confírmase cos datos da evolución en doce meses, desde xullo de 2018 a xuño de 2019, comparándoo co mesmo período de entre xullo de 2017 e xuño de 2018: