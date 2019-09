A Inteprofesional lanza a campaña ‘Generación Láctea’, que percorrerá 30 cidades de España

Presentación do autobús da campaña 'Generación láctea'.

O consumo de polo menos tres racións de produtos lácteos ó día é unha recomendación nutricional que xera consenso entre médicos e nutricionistas, pero máis complicado é trasladar o consello profesional ó día a día dos consumidores. Co obxectivo de informar á cidadanía sobre as bondades dos produtos lácteos, a Interprofesional Láctea (Inlac) lanzará unha campaña cun autobús que percorrerá 30 cidades de España nos próximos dous anos. En Galicia, fará paradas en Ourense, Vigo, Lugo, Santiago e A Coruña.

O autobús percorrerá un total de 15.000 quilómetros e a súa presenza nas cidades concíbese a modo de ‘roadshow’. As persoas que se acheguen ó autobús poderán obter asesoramento persoalizado en nutrición e en actividade física, segundo a súa idade e condicións. Tamén se programarán degustacións de produtos lácteos diversos e faranse ‘showcookings’, a fin de que os consumidores coñezan e valoren as distintas alternativas.

A nova campaña da Interprofesional presentouse hoxe en Madrid nun acto no que participou o director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero; e a presidenta da Inlac, Charo Arredondo; contándose tamén coa presenza da xerente do organismo, Nuria Arribas; e de membros das organizacións que participan na Inlac (Fenil, Asaja, Coag, Upa e Cooperativas Agroalimentarias de España), así coma do seu comité científico.

A primeira parada do autobús é Madrid e en próximas semanas desprazarase a Salamanca, Valladolid, León, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Ourense, Vigo, Lugo, Santiago de Compostela e A Coruña.

Minicopa de baloncesto

Outro dos eixos da campaña será o patrocinio da Minicopa de baloncesto da Liga ACB, un patrocinio co que se quere promover o consumo de leite entre as novas xeracións de persoas mozas e deportistas. O nome da campaña, ‘Generación Láctea’ fai precisamente referencia unha “xeración de xente forte, sa, activa e feliz”, segundo explican desde a Inlac.

No acto de presentación de hoxe, o director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, apoiou a liña de comunicación da Interprofesional, salientando que “necesitamos que os nosos fillos valoren os nosos alimentos e que realicen regularmente actividade física. Queremos fomentar os hábitos saudables e o deporte”. Herrero recordou que o Ministerio coordina coas comunidades autónomas o programa de consumo de lácteos nas escolas.

A campaña Generación Láctea conta cun presuposto de 2,5 millóns de euros para os próximos dous anos.