Influencia da selección xenética en Frisona nos rendementos do leite en queixería

Resumo do relatorio de Jaime Magdalena Vera, técnico de proxectos I+D+i na aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias da Universidade de Santiago de Compostela sobre “Composición físico química do leite e a súa influencia sobre os rendementos en queixería” na xornada técnica de Kemin celebrada en Lugo.

O leite producido por vacas Holstein con xenotipo BB da caseína kappa, pode chegar ata 9% máis de rendemento queixeiro segundo o tipo de pasta a elaborar, ao contar esta con máis contido en caseínas e de mellor aptitude queixeira (kappa caseína).

Nun momento en que a industria demanda leite con máis sólidos e de maior calidade para elaborar derivados lácteos, a selección xenética preséntase como unha ferramenta de futuro para moitos gandeiros. O camiño para percorrer é longo pois soamente ao redor dun 8% da cabana Holstein española presentan o xenotipo BB da caseína kappa, segundo os datos de Conafe.

Así o puxo de manifesto Jaime Magdalena Vera, técnico de proxectos I+D+i na Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias da Universidade de Santiago de Compostela durante a xornada organizada recentemente en Lugo pola multinacional Kemin sobre alimentación de gando bovino.

Jaime Magdalena, que centrou o seu relatorio na “Composición físico química do leite e a súa influencia sobre os rendementos en queixería”, destacando no apartado de selección xenética, que o xenotipo BB da caseína K “presenta un menor tempo de coagulación, calladas máis firmes e por conseguinte maior rendementos en queixería”.

Os leites BB son máis ricos en caseínas totais

“O estado sanitario do animal, a alimentación, o manexo e a conservación do leite antes do seu procesado son determinantes, pero mediante a selección xenética, pódese traballar co obxectivo de axudar a aumentar os rendementos en queixería”, asegura a técnico da aula de Produtos Lácteos.

Dúas das proteínas máis estudadas neste sentido son a beta lactoglobulina e a caseína kappa.

A beta lactoglobulina é a principal proteína do lactosoro, presente no leite nunha concentración entre 2 e 4 gr/l. O leite que contén a variante B da β-Lg caracterízase por taxas débiles desta proteína (M.C Lean e outros) pero pola contra presenta taxas elevadas de caseína total (Morini e outros). Este polimorfismo xenético repercútese sobre a actitude queixeira do leite.

“Dos xenotipos da β Lg AA, AB e BB, de todos eles o xenotipo BB presenta entre un 2% e 3% máis de caseína en relación ao homozigoto AA, o que leva unha maior aptitude queixeira do leite, por exemplo para elaborar pastas prensadas cocidas”.

Comparación dos xenotipos da β-lactoglobulina, composición do leite (V Rahali, JL Menard): β-lactoglobulina Xenotipo AA Xenotipo AB Xenotipo BB Nitróxeno total (g/Kg) 33,31+0,38 33,08+0,46 33,58+0,34 Caseínas (g/kg) 25,78+0,35 26,24+0,45 26,98+0,31 Nitróxeno non caseinico 7,53+0,14 6,84+0,08

6,59+0,08 Caseínas (%) 77,36+0,39 79,26+0,32 80,34+0,22

“A relación caseína/nitróxeno total do leite é tamén máis alta, o que repercute, esencialmente, na repartición callada/soro dos compostos nitroxenados, con maior proporción de callada”, destaca Jaime Magdalena.

Atendendo aos parámetros de coagulación, a selección xenética de leites BB en β-lactoglobulina tamén presentan mellores aptitudes, destacando un menor tempo de endurecemento do xel así como unha maior fermentación máxima do xel.

Na táboa seguinte móstrase a comparativa dos diferentes xenotipos:

Parámetros de coagulación Xenotipo AA Xenotipo AB Xenotipo BB Tempo de coagulación (min) 12,84+0,78 12,83+0,81 12,84+0,60 Tempo de endurecmento do xel (min) 9,25+0,91 10,12+1,59 8,40+0,66 Tempo de firmeza máxima (min) 31,46+1,53 32,96+2,11

33,78+01,49 Fermentación máxima do xel (mm) 36,58+1,19 37,05+2,01 39,19+1,14

Comparativa dos xenotipos da β-Lactoglobulina e a súa aptitude á coagulación.(V Rahali, JL Menard)

Selección xenética por kappa caseína:

Sen dúbida onde máis se nota o diferencial do leite co xenotipo BB é na kappa (K) caseína, cun maior taxa proteica (1,25 gramos máis por quilo que os xenotipos AA ou AB), maior riqueza en K caseína e un contido en nitróxeno máis elevado (1,49 gramos máis por quilo).

Así se reflicte nas seguintes táboas, tanto de composición do leite, como dos parámetros de coagulación:

Comparación dos xenotipos da kappa caseína na composición do leite (V Rahali, JL Menard): Xenotipo AA Xenotipo AB Xenotipo BB Nitróxeno total (g/Kg) 32,69+0,34 33,19+0,37 34,18+0,40 Caseínas (g/kg) 25,62+0,32 26,28+0,36 27,23+0,36 Nitróxeno non caseinico 7,07+0,12 6,92+0,14 6,95+0,14 Caseínas (%) 78,34+0,37 79,13+0,43 79,64+0,36

O leite con xenotipo BB en kappa caseína presenta menor tempo de endurecemento do xel que o xenotipo AA, un 24% menos de tempo de coagulación e un aumento a fermentación da callada nun 37%.

Parámetros de coagulación Xenotipo AA Xenotipo AB Xenotipo BB Tempo de coagulación (min) 14,94+0,76 11,90+0,67 11,33+0,44 Tempo de endurecemento do xel (min) 13,10+1,17 7,71+0,53 6,08+0,34 Tempo de firme máxima (min) 32,57+1,59 33,46+2,15 32,38+1,39

Fermentación máxima do xel (mm) 31,65+1,05 38,68+0,99 43,42+1,00



Comparativa dos xenotipos da K caseína e a súa aptitude á coagulación (V Rahali, JL Menard)

Como se traduce no rendemento en quilos de queixo?

Pero, ¿Como se traduce todo isto en rendemento para a queixería? Pois ben, o técnico da aula de Produtos Lácteos e Técnoloxías Alimentarias da USC explica exemplos para tres tipos de queixos: Cheddar, Mozarrella e Parmigiano-Reggiano.

As diferenzas móstranse na seguinte táboa:

Kg queixo/1000 kg leite Diferenza AA BB En kg En % Parmesano 64,7 70,7 6 9,3 Cheddar 93,6 99,1 5,5 5,9 Mozarella 92,3 100,5 8,2 8,9

“As vacas seleccionadas xenéticamente por kappa caseína co xenotipo BB obteñen 6 quilogramos máis de leite por cada 1000 quilos, no caso do queixo Parmesano, 5,5 quilos máis no Cheddar e 8,2 quilos máis de Mozzarela, o cal son cifras nada desdeñables para mellorar a rendibilidade dunha queixería”, destaca Jaime Magdalena.