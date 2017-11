Gandeiros de Touro e de Xermade envían forraxes a ganderías do sur de Galicia afectadas polos lumes

Un grupo de gandeiros dos concellos de Touro, na Coruña, e de Xermade, na provincia de Lugo, enviaron este sábado unha doazón de dous cargamentos de forraxe para explotacións gandeiras dos concellos ourensáns de Melón e de Castro Caldelas que se viron afectadas polo vaga de lume.

De momento, esta axuda directa dos propios gandeiros é a única que están a recibir as explotacións de Ourense e de Pontevedra que quedaron total ou parcialmente sen forraxes para o gando, ao arderlles os pastos e a herba seca e o silo de herba que tiñan gardados.

No caso do trailer de forraxe enviado por gandeiros de Touro, na acción solidaria participaron cinco ganderías de Prevediños e a SAT Casal de Vilar, que quixeron deste xeito apoiar aos compañeiros de profesión do sur de Galicia afectados pola vaga de lumes. O destino da herba seca, palla e bolos de silo foi o concello ourensán de Melón. Os gastos de transporte foron sufragados polo concello de Touro.

Tanto este envío como o de produtores do concello de Xermade, que se destinou a Castro Caldelas, están a ser coordinados pola asociación de gandeiros Prolega, que dende o primeiro momento desenvolveu unha intensa campaña solidaria para axudar ás explotacións gandeiras que quedaron sen forraxe para o seu gando debido aos lumes.

Aquelas persoas interesadas en colaborar poden enviar un correo electrónico a [email protected]

Chegada a Melón (Ourense) da doazón realizada por gandeiros de Touro:

Envío realizado por gandeiros de Xermade: